EVENTO - L'appuntamento con la decima edizione della manifestazione, presentata da Barbara Chiappini e Marco Moscatelli, in programma venerdì alle 21,15

Ancora una volta, come tutti gli anni, Palazzo Sangallo illuminato con il logo ufficiale della manifestazione ricorda ogni sera che tutto è pronto per celebrare il successo della decima edizione della sfilata di moda “Notte di Stelle – FashionNight” in programma a Tolentino, in piazza della Libertà venerdì 7 settembre, alle 21,15. A presentare l’evento Barbara Chiappini e Marco Moscatelli. La serata, ad ingresso libero, prevede, come negli anni scorsi, oltre alla sfilata con 24 tra modelle e modelli, diversi momenti di spettacolo che renderanno ancora più coinvolgente e divertente l’evento.

Ospiti speciali della serata Davide D’Urso, tra i comici giovani più amati e conosciuti, la cantante Marta Porrà e i danzatori di contemporanea Inn Progress con le coreografie di Afshin Varjavandi. Da anni Afshin insegna hip hop, house, videodance, experimental, voguing, waaking in tutta Italia, è direttore artistico di importanti centri nel settore moderno-urbano. Come nelle ultime edizioni ci sarà un momento dedicato alle attività delle Terme di Santa Lucia con la partecipazione di Monica Riva del Grande Fratello. Presenteranno le loro collezioni autunno inverno 2018/2019, i loro accessori, le loro produzioni e il loro stile: Loriblu di Porto S. Elpidio, Mafalda Tolentino, Terme Santa Lucia, Felicetti Due Tolentino, Pippi Canaglia Tolentino, Velvet moda, scarpe e accessori Tolentino, Nara Camicie Tolentino, Calzedonia Tolentino, Yamamay Tolentino, Don Pablo Abbigliamento uomo donna scarpe e accessori Tolentino, Macerata e Civitanova Marche, Centro Ottico Ercoli Tolentino, Delsa Belforte del Chienti, Linea Oro gioielleria Tolentino, Carla Sposa Tolentino, Parrucchieria Maryna Tolentino, La Creazione Tolentino, Parrucchieria uomo-donna Paolo Tolentino. In occasione del decimo anno di “Notte di Stelle – Fashion Night” saranno presenti le telecamere di Class Moda programma televisivo presentato da Jo Squillo e trasmesso sulle reti Mediaset e Sky. Nel corso della serata verranno consegnati tre riconoscimenti ad altrettante attività commerciali che si sono distinte in questi anni e che celebrano importanti ricorrenze, veri e propri “Negozi Storici della Città di Tolentino”. Riceveranno la menzione d’onore: Velvet di Carla e Luca Nardi, Viola Antonia & Paolucci Antonio, Mafalda Cartoleria, Multiradio e Domenico Ruffini della Cappelleria San Nicola.

In caso del maltempo la manifestazione sarà rinviata a sabato 8 settembre 2018. “Notte di Stelle – Fashion Night” con la Direzione artistica di Marco Moscatelli e la regia artistica di Chiara Nadenich, è una manifestazione promossa dall’Associazione Turistica Pro Loco Tct Tolentino, Cultura e Turismo, in collaborazione con il Comune di Tolentino Assessorato al Commercio, Attività produttive e Turismo, con ASSM spa, con il patrocinio della Provincia di Macerata, del Consiglio Regionale delle Marche, della Camera di Commercio e del Sistema Turistico Locale “Monti Sibillini”. Testi Chiara Del Pupo, ufficio stampa Luca Romagnoli per Repubblic srl, Service audio/luci Tonico Service, ligthing designer Francesco Vignati, responsabile back stage Alice Rosati, produzione video Videotolentino, regia televisiva Carlo Barabucci. Media partners Multiradio e Canale 14. La sfilata sarà trasmessa da Canale 14 mercoledì 19 settembre alle 2, giovedì 20 settembre alle 13, domenica 23 settembre alle 18 e martedì 25 settembre alle 21. Seguiranno altre repliche in diversi giorni e fasce orarie. Partners dell’evento: Contram Servizi per la Mobilità, Banca Popolare di Spoleto, Brandi Costruzioni srl, La Briciola, Enoteca Altrochebacco, Bar Zazzaretta, Sos Idraulico, TecnoImpianti, EstraPrometeo, Ales produzioni articoli in pelle uomo-donna Tolentino, CA Cervigni Andrea, Ecosystem, Vodafone Store Paolucci a Tolentino, Civitanova Marche, Piediripa di Macerata. Special Tanks a: Fiori e Piante Marinelli di Tolentino, Ufficio Tecnico del Comune di Tolentino, Novella Scalzini dell’Ufficio Informazioni Turistiche della Pro Loco Tct, Albino Incicco ottimizzatore.