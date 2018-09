MACERATA - Nell’ambito della tradizionale Semana Brasileira, l’associazione festeggia il suo quarto di secolo a sostegno dell'attività missionaria, domenica 9 settembre dalle 17,30 nel Teatro romano Helvia Recina di Villa Potenza. In programma una mostra fotografica, la presentazione di un libro commemorativo e il concerto di voce e chitarra

Con il Brasile nel cuore. 25 anni di amicizia e solidarietà. È questo il titolo dell’evento che Amici del Brasile onlus, con il patrocinio del Comune di Macerata e il sostegno del CSV Marche (Centro servizi per il volontariato), sta organizzando per celebrare il suo venticinquesimo anniversario, che si svolgerà domenica 9 settembre, alle 17,30 nel Teatro romano Helvia Recina di Villa Potenza, nell’ambito del tradizionale appuntamento “Semana Brasileira”, quest’anno interamente dedicato ai festeggiamenti della onlus, che si occupa di promuovere e sostenere l’attività missionaria prevalentemente in Brasile, a favore di bambini, giovani e donne in condizioni di disagio socio-economico.

L’evento, gratuito e aperto a tutti, sarà l’occasione per ringraziare le persone che hanno contribuito, in questi anni, alla realizzazione dei progetti della onlus, ripercorrere la memoria storia dell’associazione, attraverso una mostra fotografica e la presentazione di un libro commemorativo, e, infine, per ascoltare il concerto di Mafalda Minnozzi, voce italo brasiliana, accompagnata dalla chitarra di Paul Ricci.

In caso di maltempo, l’iniziativa si terrà nel Teatro della Pro Loco di Borgo Peranzoni, nel quartiere di Villa Potenza, a Macerata. Per informazioni, è possibile contattare Amici del Brasile ai seguenti numeri: 327.2019746 – 0733.492417.