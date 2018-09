CASTELRAIMONDO - La musicista di origine croato-dalmata in Umbria al Centro Europeo di Toscolano per la formazione artistica e professionale dei finalisti del Tour Music Fest

Nina Feric, nota pianista, traduttrice e autrice di origine croato-dalmata, da dodici anni residente a Castelraimondo, ha accettato l’invito esclusivo di partecipare al camp formativo con i migliori insegnanti e musicisti italiani nella tenuta del grande maestro Mogol in Umbria al Centro Europeo di Toscolano. Il Music Camp sarà esclusivamente dedicato alla formazione artistica e professionale dei finalisti del Tour Music Fest. La Feric partecipa al Tmp come autrice ed è stata scelta nella fase finale tra più di 10mila concorrenti. Il Tour Music Fest, global partner di Berklee College of Music, è Il più grande contest Europeo dedicato alla musica emergente, aperto a cantanti, autori, band, rapper e musicisti. La commissione artistica è la più varia possibile. Capitanata dal maestro Mogol, è costituita da diverse figure di riferimento dei vari ambienti produttivi e discografici del settore, come le case discografiche Major, Sony, etichette indipendenti, musicisti, artisti, giornalisti e critici musicali.

Nina Feric, ex ballerina di danza classica e modella, dopo le esperienze di collaboratrice del Governo Usa, del Parlamento europeo e di Amazon, docente ospite dell’Università dell’Harvard, finalista del Tour Music Fest 2018 e protagonista dei palcoscenici in tutto il mondo, questa volta invade il campo della musica italiana come autrice e non interprete come ha fatto finora. Il suo brano in competizione è intitolato “Cento Vite” e già ha ottenuto grandi riconoscimenti dalla giuria artistica. Questa full immersion in Umbria è una grandissima opportunità per la nostra artista e quando l’abbiamo chiesta cosa si aspetta da quest’esperienza, ha semplicemente risposto sorridendo: «Per me, questa è una esperienza un po’ surreale e completamente inaspettata, ma sono pronta a mettermi in gioco e vediamo cosa ne esce fuori».