Il Museo delle scienze e l’orto botanico “C. Cortini” dell’università di Camerino hanno presentato stamattina, nel corso del consueto appuntamento con l’Educational, le loro attività didattiche ed espositive programmate per l’anno scolastico 2018-2019, ad oltre 100 insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado provenienti da tutta la provincia di Macerata. I partecipanti hanno potuto quindi avere tutte le informazioni non solo sulle attività didattiche itineranti da svolgere direttamente presso i vari istituti scolastici del territorio regionale, ma anche notizie sulle novità proposte quest’anno. Dalla mostra “Supernatural”, che lo scorso anno ha riscosso un notevole successo, è stata infatti ricavata l’attività “I superpoteri della Natura”, un gioco interattivo facilmente adattabile a qualsiasi ciclo scolastico, con l’obiettivo di avvicinare le stupefacenti caratteristiche del mondo della natura ai supereroi, notissimi agli studenti di ogni età, e condurli così alla scoperta di concetti scientifici, di fisiologia, di chimica o di fisica. Verranno anche proposte delle interessanti attività geologiche, che prevedono anche escursioni nei luoghi interessati. Come tutti gli anni, poi, l’orto botanico “Carmela Cortini” propone agli studenti degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, visite guidate ed attività laboratoriali. Quest’anno sono previsti i seguenti percorsi: “Ciak, verde Cinema”, “Parole tra le foglie”, “Fiabe tra le foglie”, “Orto su tela”, “Cortecce d’autore”, “Antiche radici”. Tutte le informazioni su sma.unicam.it