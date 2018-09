CINEMA - Il regista e sceneggiatore maceratese in Piemonte con il cortometraggio “The Bag” realizzato insieme a Rod Steccato

Il regista e sceneggiatore maceratese Giacomo Buongarzoni sarò protagonista al Muuh Film Festival di Grugliasco in Piemonte. Due le serate in programma il 7 e 8 settembre con serie web e cortometraggi provenienti anche da Stati Uniti, Australia, Gran Bretagna e Svizzera. La kermesse, organizzata dall’associazione ColoriQuadri (www.coloriquadri.com), con la collaborazione di Piemonte Movie e il patrocinio del Comune di Grugliasco è giunta alla nona edizione e si propone ora in versione 2.0 mantenendo al sua caratteristica agreste, la location è l’aia di Cascina Duc a fianco della stalla con gruppi che spopolano sul web, youtubers, vincitori di premi nazionali, tutti alla ricerca del “muggito” del pubblico (anche da qui il nome del festival) che assegnerà l’ambita Büsa d’Or. A rappresentare le Marche un corto di Giacomo Buongarzoni e Rod Steccato, che porteranno il cortometraggio “The Bag”, opera un po’ datata ma sempre attuale e giudicata dai selezionatori fresca e spiritosa. Buongarzoni, regista autore di numerosi cortometraggi e mediometraggi a carattere comico-satirico, si sta attualmente dedicando alla realizzazione di un lungometraggio comico sperimentale interamente autoprodotto. Rod Steccato, filmmaker che ha partecipato alla realizzazione di diversi cortometraggi e lungometraggi di alcuni tra i registi e sceneggiatori marchigiani più promettenti, da anni é impegnato in progetti creativi volti allo sviluppo del cinema nelle Marche.