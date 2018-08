ALLA PRIMA Borsa del Turismo di Marche, Umbria, Lazio e Abruzzo che si è aperto lo scorso 24 agosto a San Benedetto la città è presente insieme ai Comuni della Marca Maceratese. Spazio per le celebrazioni dei 200 anni del canto di Leopardi

Al Mula, la prima Borsa del Turismo di Marche, Umbria, Lazio e Abruzzo che si è aperto lo scorso 24 agosto a San Benedetto del Tronto è presente anche la città di Recanati insieme ai Comuni della Marca Maceratese. Numerosi sono gli eventi in programma in questi 10 giorni tra workshop e congressi che fanno da contorno agli stand di operatori, aziende ed istituzioni. Nei numerosi tavoli di lavoro che si susseguono per tutta la giornata, si dà spazio anche alle celebrazioni dei 200 dell’Infinito di Leopardi come attrazione culturale e turistica. «Le celebrazioni dei 200 anni dell’Infinito fanno parte degli eventi principali del piano triennale culturale della Regione Marche – afferma l’assessore alle Culture e Turismo Rita Soccio, e continua – Presentare le celebrazioni all’interno del Mula è senza dubbio un’occasione di grande visibilità, ma anche un’occasione importante per stringere e rafforzare i rapporti con le altre amministrazioni e confrontarsi anche con gli operatori si settore. L’invito a partecipare attivamente a quest’evento è ancora una volta il riconoscimento di come Recanati viene percepita da tutti come una Città della Cultura”. Il programma completo della Borsa è reperibile sul sito www.borsamula.it dove sarà anche possibile iscriversi ai workshop, l’area stand con ingresso gratuito è aperta al pubblico dalle 19 alle 24.