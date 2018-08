MACERATA - Dove parcheggiare e quali linee prendere per raggiungere la festa del patrono. Gli uffici pubblici resteranno chiusi. Orari straordinari per le esposizioni e i palazzi storici. In arrivo anche le delegazioni dalle città di Weiden, Issy Les Moulineaux e Floriana

Dove parcheggiare, come raggiungere il centro,quali uffici chiuderanno e a che ora visitare i musei. Macerata si prepara nel weekend a festeggiare il patrono San Giuliano. Per l’occasione tornerà anche la Festa dell’ospitalità con le città gemellate: Weiden (Germania), Issy Les Moulineaux (Francia) e Floriana (Malta).

PARCHEGGI E TRASPORTI – Ampia possibilità di sosta gratuita su strada e in struttura durante le festività patronali. Dalle 19 di giovedì 30 agosto, fino alle 8 di sabato primo settembre è possibile lasciare l’auto senza pagamento del ticket nei parcheggi gestiti da Apm, tutti aperti h24: parcheggio Centro storico (con attracco meccanizzato fino in centro), parcheggi Sferisterio e Garibaldi dotati entrambi di ascensore. Sosta gratuita, sempre con lo stesso orario, per i parcheggi su strada delimitati dalle strisce blu. Apertura h24 anche per il Parcheggio centrale di via Armaroli. Nella struttura coperta, nei giorni 30 e 31, dalle 7 alle 21 la tariffa oraria è di 1,20 euro mentre nella fascia oraria notturna, dalle 21 alle 7, scende a 50 centesimi di euro l’ora. Il 31 agosto, sosta gratuita per gli spazi esterni delimitati dalle strisce blu. Il parcheggio direzionale, in via Carducci, resterà aperto dalle 7 alle 3 dopo la mezzanotte al costo di 1 euro l’ora. Il trasporto pubblico il 31 agosto osserverà l’orario festivo. Il 30 e 31 agosto il percorso delle varie linee subirà variazioni (segnalate sui mezzi pubblici) in relazione alla dislocazione delle bancarelle della fiera.

UFFICI CHIUSI – Gli uffici comunali resteranno chiusi venerdì 31 agosto, festa del patrono, e sabato 1° settembre, giorno feriale compreso tra due festività. Anche l’Apm comunica che il 31 agosto lo Sportello clienti di via Pannelli 1 e la Garritta di Rampa Zara resteranno chiusi per la festività di San Giuliano. Saranno regolarmente aperti il giorno successivo, sabato primo settembre, dalle 8,30 alle 12. Il pagamento degli avvisi per la sosta che scadono il 31 agosto potrà essere effettuato nei giorni successivi fino a mercoledì 5 settembre.

FESTA DELL’OSPITALITA’ – La Festa dell’ospitalità è in programma dal 29 al 31 agosto. Parteciperanno le delegazioni delle municipalità di Weiden (Germania), Issy Les Moulineaux (Francia) e Floriana (Malta). Arriveranno in città mercoledì guidate dai rispettivi sindaci e rappresentanti. In piazza della Libertà, alle 21,30, parteciperanno alle iniziative per l’880° anniversario della fondazione di Macerata. Il 30 agosto alle 9,30 nella sala ex Banca Marche (via Padre Matteo Ricci 2), si terrà un momento di studio e di confronto tra la città e le delegazioni sull’Europa, con il convegno ”L’Europa è dei giovani. La partecipazione civica per il futuro dell’Unione”. Il programma prevede poi i contributi delle associazioni ed esponenti del mondo giovanile maceratese: Rebecca Marconi, Youth Delegate del Consiglio d’Europa, Martina Fermani, responsabile dei volontari Sve di Villa Ficana, Laura Nori Associazione Strade d’Europa che si occupa di promozione culturale e sportello di Mobilità Giovanile Europea, Ilir Hetaj, presidente Macerasmus e Luigi Alici, professore ordinario di Unimc e direttore della Scuola di Studi Superiori “Giacomo Leopardi”. Prenderanno poi la parola l’assessore Federica Curzi e Benedetta Giovanola, delegata di Unimc ai Rapporti internazionali, che dialogheranno sul tema: “Macerata, i giovani e l’Europa”. Dopo la pausa, la seconda parte del convegno vestirà un taglio più istituzionale con gli interventi dei sindaci delle città gemellate sul ruolo degli enti locali nel promuovere la partecipazione democratica nel contesto dell’Unione, suggerendo proposte concrete e buone pratiche da inserire nelle politiche cittadine per costruire la cittadinanza europea dal basso. Previsti anche interventi di Massimo Seri, Presidente dell’Associazione Italiana Comuni e Regioni d’Europa, gli assessori regionali Manuela Bora e Angelo Sciapichetti, il sindaco Romano Carancini. Nel pomeriggio, alle 16 i lavori proseguiranno con il tavolo di lavoro sui progetti europei in corso e futuri. La mattina del 31 agosto per le delegazioni ospiti ci sarà il tour guidato delle Abbazie del territorio e attività culturali. Nel pomeriggio parteciperanno ai festeggiamenti patronali, con la messa e processione alle 18, la cena in piazza agli stand della Pro loco Macerata e alle 22 sul palco di piazza della Libertà ci saranno i saluti istituzionali dei sindaci delle città gemellate. Poi tutti con il naso all’insù per godersi lo spettacolo pirotecnico alle 23,30 in viale Leopardi.

MUSEI APERTI – Fino al 31 agosto i Musei civici di palazzo Buonaccorsi, dove si possono ammirare le sale di Arte antica e di Arte moderna oltre al Museo della Carrozza, sono aperti dalle 10 alle 19. Al loro interno è ancora visitabile anche la mostra “Imbilico: perpetua motus terra” di Gian Luca Bianco, il racconto dei cambiamenti che il paesaggio del Centro Italia ha subito a seguito del terremoto del 2016. Dal 1° settembre l’orario di chiusura è anticipato alle 18. Il Museo di Palazzo Ricci, sede della prestigiosa collezione d’arte italiana del Novecento, dal 30 agosto al 2 settembre, è aperto dalle 10 alle 18 e ogni visita è accompagnata da un operatore che introduce alle opere (orario visite 10,30, 12, 15, 16,30). Compresa nel biglietto la visita alle mostre allestite all’interno del Palazzo patrocinate dal Comune di Macerata e da Macerata Musei: Gli ori a Palazzo-Creazioni d’arte, mostra dedicata alla produzione orafa del territorio maceratese a cura del Gruppo orafi di Confartigianato Imprese, Il centro storico di Macerata nei fondi fotografici Balelli 1890-1990 a cura del Centro Studi Balelli e #VerdePalazzoRicci un’esplosione di verde con opere selezionate ad hoc dai depositi della collezione, come l’affascinante Tigre nella foresta con ragni di Antonio Ligabue e Concetto spaziale Attese di Lucio Fontana. Il Museo di storia naturale (via santa Maria della Porta, tel. 0733256385) con i suoi tesori paleontologici è visitabile il 30, 31 agosto e 1° settembre dalle 9 alle 12 mentre l’Arena Sferisterio giovedì 30 si può visitare dalle 9 alle 15 (orario continuato per consentire le prove dello spettacolo serale). Dal 31 agosto al 2 settembre invece dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19. Il Teatro Lauro Rossi giovedì 30 agosto e sabato 1° settembre è aperto dalle 10 alle 13 (chiuso venerdì 31) mentre l’Ecomuseo delle case di terra di Villa Ficana (Borgo santa Croce, 87) giovedì 30 è aperto dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18 e nel giorno della festività patronale (31 agosto) rimarrà chiuso. La Biblioteca Mozzi Borgetti venerdì 31 agosto rimarrà chiusa ma sarà regolarmente operativa sabato 1°settembre con il servizio libri dalle 9 alle 13. Sempre aperta invece mattina e pomeriggio la mostra Fogli d’erba. Percorsi botanici in Biblioteca allestita al suo interno, nelle suggestive Sale antiche (Ingresso gratuito – orario 10/12 e 17/19). Appena fuori città, a Villa Potenza, c’è la possibilità di ammirare il teatro romano Helvia Recina. Dal 30 agosto al 2 settembre dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18 visite su prenotazione allo 0733492937 – 3664413979. La Torre civica, in piazza della Libertà, è visitabile fino al piano del macchinario dell’orologio planetario con visite su prenotazione fissate alle ore 11 e alle 17.