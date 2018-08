OLTRE UN CENTINAIO DI RAGAZZI provenienti da diverse parti d'Italia, sin da ieri, hanno raggiunto le campagne del "Balcone delle Marche". Dalla perquisizione dell'abitazione di un giovane residente in provincia sono saltati fuori 3 etti di marijuana, un altro 28enne denunciato perchè trovato in possesso di un coltello a serramanico, otto i segnalati come assuntori ai quali sono stati sequestrati alcuni grammi di droga e spinelli già pronti

Il comando Compagnia carabinieri di Macerata ha predisposto, sin dalle prime ore del mattino di ieri, l’intensificazione di servizi su tutto il territorio di competenza finalizzato alla prevenzione e repressione dell’uso e commercio di stupefacenti. Dal pomeriggio di ieri, infatti, i giovani provenienti da diverse parti d’Italia hanno raggiunto la zona montuosa nel circondario di Cingoli per partecipare ad un party a base di musica in un casolare privato, affittato dagli organizzatori. Nella tarda mattinata i militari hanno eseguito una perquisizione domiciliare a casa di un 28enne: hanno rinvenuto circa 300 grammi di marijuana, materiale per il confezionamento dello stupefacente ed alcune migliaia di euro. Il giovane è ai domiciliari in attesa della direttissima. Nell’ambito dei controlli, svolti per tutta la notte con il supporto dei comandi stazione di Appignano, Apiro e Treia, dei militari del 7° reggimento carabinieri “Friuli Venezia Giulia” e del nucleo cinofili carabinieri di Pesaro con il cane “Artur”, nonché la collaborazione nell’arco notturno di tre militari della guardia di finanza della Compagnia di Macerata, sono stati controllati oltre 120 giovani che stavano per raggiungere il luogo dell’evento. Dalle perquisizioni personali e dei veicoli sono stati sequestrati ad otto giovani, residenti in svariate province d’Italia e del maceratese, una decina di grammi di marijuana, sei di hashish, alcuni spinelli già confezionati e modesti quantitativi di cocaina ed anfetamina. I giovani, di età compresa tra i 18 ed i 26 anni, sono stati tutti segnalati come assuntori. I carabinieri sono ancora in zona e proseguono i controlli.