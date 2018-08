PIEVE TORINA - Domani 25 ragazze si contenderanno il titolo. Per l'occasione riaprirà piazza Santa Maria Assunta

Uno spettacolo che riaccenderà la zona rossa di Pieve Torina: tutto pronto per Miss Marche. Domani alle la serata finale del concorso eleggerà la più bella della regione, che volerà direttamente alle finali nazionali di Jesolo a settembre. Le finaliste, 25 ragazze, saranno in paese già dalla tarda mattinata. Poi, alle 21,30, si alzerà il sipario in piazza Santa Maria Assunta, chiusa perché in zona rossa. Almeno fino a domani sera. La conduzione è di Marco Moscatelli e Monica Riva e le esibizioni sul palco degli ospiti Francesco Capodacqua e Marco Passiglia. In giuria, anche la Miss Italia in carica, Alice Rachele Arlanch. Tra le finaliste anche quattro maceratesi: Sara Passarini (Tolentino), Alice Rieti (Penna San Giovanni), Giada Mercuri (Porto Potenza) e Claudia Pirro (Montecosaro). Le altre sono: Veronica Nucci (Loreto Marche), Carlotta Maggiorana (Petritoli), Angelica Berretta (Senigallia), Laura Schiavoni (Osimo), Silvia Sbaffi (Fabriano), Erika Franceschini (Ascoli), Anita Privitera (Porto Sant’Elpidio), Sara Labidi (Ancona), Giada Vannicola (Camerano), Federica Noci (Monsampolo), Arianna Carducci (Jesi), Giada Giordano (Montelabbate), Melania Marinelli (Ancona), Martina Lisotti (Pesaro), Sara Ferraiuolo (San Benedetto Del Tronto), Simona Viola (Ascoli Piceno), Sara Marconi (Ancona), Alessia Bitri (Jesi), Giulia Ricci (Ascoli), Tanya Trebbi (Fano), Maria Asya Mazzarini (Ancona).