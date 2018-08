CONSORZIO - L'associazione si propone per organizzare iniziative di informazione sulle attività in corso e sulle strategie future

Cosmari verso il rinnovo delle cariche, l’associazione Cittadini in Cammino auspica che le candidature non siano dettate da logiche di partito: «C’è da attendersi che le candidature alle cariche dei nuovi organi, siano individuate e scelte coerentemente con la programmazione e le strategie da attuare, senza sudditanze verso logiche di parte o di campanile». L’asociazione si offre anche per organizzare iniziative di informazione dei cittadini: «Il Cosmari è senza dubbio l’azienda pubblica del nostro territorio più rilevante sia in termini di dimensionamento aziendale, sia in termini di business aziendale; il trattamento dei rifiuti riveste, infatti, nella attuale società regionale, nazionale ed europea uno spazio di grandissima attenzione. Il primo consorzio delle Marche ad inserirsi nella riorganizzazione regionale e provinciale sulla gestione dei rifiuti, un consorzio che ha tutte le carte in regola per diventare con successo riferimento regionale. Il rinnovo degli organi è una preziosa occasione per informare e comunicare al territorio e alle relative comunità, sulle attività in corso e sulla programmazione e strategie per i prossimi anni».