UNA PALLA DI FUOCO, accompagnata da un boato, è stata vista da molte persone nelle Marche. Sui social, numerose sono le segnalazioni pubblicate. Un bolide ha solcato questa sera la volta celeste del Centro Italia disintegrandosi al contatto con l'atmosfera terrestre

di Monia Orazi

Questa sera intorno alle 21 diverse persone che avevano gli occhi al cielo hanno avuto la fortuna di avvistare un bolide, cioè una meteora luminosissima che ha solcato il cielo in direzione est, assumendo un intenso colore luminoso e la scia azzurra. In tante località dell’entroterra, in particolare tra San Severino, Cingoli ed Osimo l’apparizione della meteora è stata preceduta da un fortissimo boato, che qualcuno ha pensato potesse essere il terremoto.

La meteora luminosa è stata distintamente avvistata anche in tutta la costa marchigiana, da San Benedetto, passando per Civitanova e Senigallia, ma anche in altre regioni d’Italia come Lazio e Liguria.

È un fenomeno ben noto agli astrofili, si tratta di una parte di meteorite che arrivando a contatto con l’atmosfera si incendia, vibrando di luce multicolore, prima di frammentarsi in pezzi più piccoli. La sua visione suscita sempre stupore e meraviglia e a volte spiegazioni fantasiose. A volte i bolidi, così chiamati perché raggiungono un’elevata luminosità almeno pari a quella visibile del pianeta Venere, possono solcare i cieli anche di più nazioni, come accaduto diverse volte in Europa. Molte le segnalazioni su facebook, tra cui quella del gruppo Meteo Marche: