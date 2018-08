Miss Italia a Pieve Torina

BELLEZZA - Alice Rachele Arlanch oggi nel comune terremotato per la presentazione della finale regionale del concorso che si terrà giovedì 23 agosto in piazza Santa Maria Assunta, il cuore della zona rossa

Torna a Pieve Torina la finale regionale di Miss Marche, organizzata già lo scorso anno e in programma per giovedì sera, 23 agosto alle 21,30. Ma per questa edizione il sindaco Alessandro Gentilucci e l’amministrazione comunale, in concerto con l’organizzazione dell’Agenzia Pai di Mimmo del Moro, hanno scelto una location particolare e fortemente significativa: piazza Santa Maria Assunta, il cuore della zona rossa del paese distrutto dal terremoto di due anni fa e che sarà riaperta alle persone proprio nell’occasione della manifestazione.

“Riportiamo il bello dove c’è la distruzione – ha detto il sindaco questa mattina durante la presentazione della finale regionale, alla presenza della Miss Italia 2017 in carica, Alice Rachele Arlanch, e dell’assessore regionale Moreno Pieroni – con l’intento principale di rinsaldare la nostra comunità ferita dal terremoto. Lo si fa anche attraverso manifestazioni come Miss Italia, che sono simbolo della nostra tradizione, e riescono a donare qualche ora di spensieratezza”. La serata in programma giovedì sera vedrà la conduzione di Marco Moscatelli e Monica Riva, con le esibizioni degli ospiti Francesco Capodacqua e Marco Passiglia.

“Sono molto onorata di essere stata invitata a partecipare alla finale regionale delle Marche – ha detto Miss Italia – ma ancora di più che questa si svolga in un Comune terremotato. Questo è un concorso nazionalpopolare per antonomasia, fa parte della nostra cultura e sicuramente sarà una serata di gioia per tante persone che hanno vissuto un momento drammatico e sono ripartite da zero”. L’assessore Pieroni ha ribadito la vicinanza del governo regionale, che ha appoggiato l’iniziativa. “Anche attraverso queste manifestazioni si ridà una linfa a questi territori – ha aggiunto – siamo certi in qualità di amministratori regionali e che da due danni affrontiamo il sisma assieme ai sindaci e alla popolazione che anche in questo modo si può ricreare il percorso presente in queste terre prima del sisma”.