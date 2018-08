SISMA - L’epicentro registrato a 6 chilometri da Montecilfone (Campobasso) alle 23,48

È stata sentita distintamente nel sud delle Marche la forte scossa di terremoto che alle 23,48 ha avuto come epicentro il comune di Montecilfone in provincia di Campobasso. In base alle rilevazioni dell’Ingv, la magnitudo è stata di 4,6 gradi (inizialmente era stata indicata in 4,8 salvo poi essere rettificata) ad una profondità di 19 km. Secondo le prime ricognizioni dei vigili del fuoco la scossa non avrebbe provocato danni anche se molte persone hanno dormito in auto.