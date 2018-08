ARTE - La statua di oltre 4 metri realizzata dallo scenografo maceratese per l'Expo di Milano è stata acquistata dall'imprenditore Giancarlo Cossiri. Sarà in mostra in sei comuni della regione. Al suo fianco la rassegna itinerante di eventi Marche_Iperespressioniste che proporrà incursioni artistiche di diversa natura. Primo appuntamento il 18 agosto a Loro Piceno

di Marco Ribechi

Il gigante Enolo attraversa sei Comuni della Regione. La statua di oltre 4 metri realizzata da Dante Ferretti in occasione dell’Expo di Milano, una delle sculture del popolo del cibo, tornerà per la prima volta nelle Marche dopo aver girato il mondo, dal MoMA di New York al MoMAT di Tokyo.

La rassegna itinerante a cui si affiancheranno anche altre incursioni artistiche si chiama MI_MarcheIperespressioniste ed è stata ideata da David Miliozzi con la produzione dell’associazione musicale Appassionata, diretta da Andrea Trettaccone. «Quando ho visitato l’Expo ho subito pensato che le statue di Ferretti dovessero ritornare in qualche modo nelle Marche – commenta Giancarlo Cossiri, imprenditore proprietario della statua – Così ho partecipato al bando per acquistarne almeno una con il risultato che me ne sono viste attribuire sei. Tre di Enolo, il gigante del vino, due di Fornaro e una di Pasticcina. Tutte maggiori di 4 metri, lo sforzo economico per portarle a Macerata è stato grande. Ora vorrei che i maceratesi ne possano godere appieno e per questo è stata pensata la rassegna Marche Iperespressioniste. Avevo anche il desiderio di donarne una al Comune di Macerata ma dopo aver atteso tre mesi per incontrare il sindaco è da novembre che sto aspettando una risposta che non arriva».

La statua sarà il 18 agosto a Loro Piceno in occasione della festa del vino cotto, il 25 agosto a Serra de’ Conti per la Nottenera, il primo settembre a Belforte sul Chienti, il 7 settembre a Serrapetrona all’interno del festival La Sibilla e i nuovi visionari, il 16 settembre ad Ascoli Piceno e il 29 settembre a Ripe San Ginesio dove sarà accompagnata dal concerto di Eugenio Della Chiara, uno dei migliori chitarristi sul panorama nazionale. Sei location per tre province. Dal 16 agosto fino alla fine di settembre sarà sempre esposta a turno nei luoghi indicati, a parte per i giorni in cui sarà trasportata. «Oltre alla statua si potrà assistere ad altre contaminazioni artistiche – spiega David Miliozzi – Dal video mapping di Luca Agnani, alle rappresentazioni del Teatro Rebis e di Maicol&Mirko. A Belforte ci sarà una performance dei Craia’s e un concerto di musica elettronica. Nelle altre date invece si affiancherà a una musica più classica. E’ un’occasione per riportare al centro del discorso artistico l’importanza del contesto, del paesaggio che interagisce con l’opera in un rapporto di reciproco arricchimento». Per maggiori informazioni consultare www.appassionataonline.it.