L'AZIENDA di informatica, telefonia e sicurezza digitale con sede a Matelica ha inaugurato un negozio in città. Il punto vendita si trova in via Roma 3

Sabato 21 luglio 2018, alla presenza del sindaco Rosa Piermattei, è stato tagliato il nastro di una nuova attività che ha aperto a San Severino. La Newtec, azienda di informatica, telefonia e sicurezza digitale con sede a Matelica, ha infatti inaugurato un negozio in città. Il punto vendita si trova in via Roma 3 ed offrirà vari servizi, dalla vendita di pc e accessori, alla vendita di contratti internet, alla riparazione di computer, tablet, smartphone e tutto quanto è divenuto negli anni il core business di una realtà in promettente espansione.

Ecco cosa racconta Paolo Todini, anima, cuore e storia di questa avventura.

Ciao Paolo, 15 anni fa…

«Mamma mia, non me ne parlare. Quindici anni fa tutto è cominciato in un garage. Io avevo 40 anni e un know how non indifferente, ma sai, quando parlavi di sicurezza informatica, di connessione wireless, venivi preso per un visionario».

E invece?

«E invece, grazie alle aziende, agli enti locali e ai tanti privati – spesso semplici cittadini amici – che hanno voluto credere in questo grande progetto di innovazione, Newtec è pian piano cresciuta. Dal 2003 ad oggi, da azienda di consulenza informatica, ci siamo innanzitutto specializzati nella fornitura della connessione internet, attraverso la nostra rete Wirtek, portando connessione veloce laddove i grandi operatori non avevano convenienza ad essere presenti. Abbiamo iniziato la nostra avventura nell’entroterra maceratese, per poi espanderci in tutte le Marche ed oggi siamo leader nel settore a livello regionale, con 6000 clienti attivi, 23 rivenditori, 17 installatori certificati».

Come Tim, Vodafone, Wind…

«Se posso permettermi un pizzico di presunzione, vorrei dire “meglio”. I grandi operatori non curano il cliente come facciamo noi. Quando qualcuno viene da noi perché ha problemi di connessione (magari perché vive in campagna o in una piccola vallata senza copertura) noi verifichiamo con estrema precisione la possibilità di fare arrivare il segnale attraverso il nostro sistema di antenne e ponti radio. Poi studiamo con lui le necessità, insomma andiamo a disegnare un “profilo” ideale: massima resa con minima spesa».

Come mai avete pensato di aprire un secondo negozio e di farlo a San Severino?

«Proprio San Severino con un territorio vastissimo e ricco di frazioni ha visto aumentare considerevolmente le nostre utenze negli ultimi anni, per cui ci sembrava corretto (per non dire indispensabile) stabilire con i cittadini un filo diretto. Invece di farli venire a Matelica, abbiamo pensato di andare noi da loro con un nuovo negozio che offrisse gli stessi servizi di quello matelicese».

Wirtek per tutti dunque!

«Non solo! Come ti dicevo anno dopo anno Newtec è cresciuta enormemente (dal famoso garage oggi abbiamo una struttura ampia e moderna all’uscita nord di Matelica in direzione Fabriano) e siamo in grado di offrire assistenza per telefonia, ogni tipo di hardware (pc, stampanti, accessoristica) e persino un piccolo settore di gaming, dato che i ragazzi sono sempre più al dentro di questa realtà».

Matelica + San Severino allora…

«Sicuramente, e non solo (ma al momento non posso dire niente). Oggi stanno tornando di moda le botteghe, il consumatore ha capito di apprezzare i piccoli negozi dei centri urbani, alla ricerca di un contatto diretto ed umano con le aziende, per avere un servizio tagliato su misura per lui. Noi vogliamo offrire proprio questo e vogliamo diventare un punto di riferimento per il territorio per quanto riguarda internet e l’assistenza e riparazione di pc, tablet e smartphone».

E le grandi compagnie e le grandi catene?

«Facciano il loro lavoro. Non siamo concorrenti. Noi siamo esperti di settore e siamo allo stesso tempo flessibili. Offriamo la tecnologia dei grandi, ma siamo capaci di mantenere una relazione diretta con i nostri clienti, che è il nostro più grande punto di forza. In Newtec il Cliente trova sempre la risposta alle sue domande o problematiche. I nostri tecnici sono sempre reperibili e risolvono le criticità eventuali, anche di domenica».

Provare per credere?

«Certamente, vi aspettiamo nel nostro nuovo negozio di San Severino, a due passi dal centro, in via Roma 3».

(servizio promoredazionale)