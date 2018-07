OLTRE due ore di travolgente spettacolo: il concerto con i Los Plaggers fa il pieno. All'artista anche il premio Accademia dell’Umorismo per il "Programmone" di Radio 2

Oltre due ore di travolgente spettacolo. Platea con il sold out e pubblico delle grandi occasioni. Applausi ripetuti alle travolgenti battute sempre molto divertenti. Un vero e proprio show molto originale e coinvolgente con gli spettatori assoluti protagonisti insieme al mattatore della serata. Canzoni cantate in coro a squarciagola e accompagnate dal battito delle mani. Risate sempre più travolgenti. Sei formidabili musicisti che hanno suonato senza sosta. Un vero e proprio viaggio musicale che ha incantato ed emozionato. Una grande festa con un repertorio di oltre cento brani rivisti e corretti, tra cui canzoni famosissime che sono state proposte un po’ stravolte nei testi ma sempre esilaranti e trascinanti.

Questa, in sintesi, la cronaca di un successo annunciato per Nino Frassica e i Los Plaggers che a Tolentino, unica data per le Marche, hanno proposto il concerto cabaret del Tour 2000/3000. Insieme a Frassica, straordinario show man, artista eclettico e sempre molto divertente grazie alla sua comicità surreale e sempre originale grazie ai suoi “giochi” linguistici e alle sue divertentissime storpiature, protagonista, come detto, anche il pubblico che, travolto dal ritmo incalzante dello show, mentre si divertiva con le invenzioni musicali di Frassica, ha cantato e partecipato direttamente allo spettacolo grazie a medley dedicati alla musica degli anni ’60 e ’70, con omaggi a Santana e Battisti e molti altri ancora. Il tutto ha creato un’atmosfera di complicità e intesa, grazie all’inesauribile vérve comica dell’artista siciliano.

Nel corso della serata è stato conferito a Nino Frassica il Premio Accademia dell’Umorismo “per l’ideazione e conduzione del “Programmone”, che va in onda dal 2015 su Rai Radio 2. A consegnare il premio sono saliti sul palco il sindaco Giuseppe Pezzanesi, l’assessore Alessia Pupo e il direttore artistico di Biumor Elvio Hermas Ercoli. Il sindaco ha ringraziato Frassica per lo spettacolo, sottolineando il grande talento e la verve umoristica del celebre artista che è stato invitato a presiedere la giuria della prossima edizione di Biumor, la Biennale dell’Umorismo. Il Premio Accademia dell’Umorismo è stato conferito tra gli altri, oltre che a Frassica, a Guillermo Mordillo, Francesco Tullio Altan, Oreste Del Buono, Emilio Giannelli, Jean Michel Folon, Michele Serra, Ronald Searle, Bruno Bozzetto, Pablo Echaurren, Ro Marcenaro, Arturo Brachetti, Luca Beatrice.