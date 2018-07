RECANATI - Lunedì sera la chiusra in piazza Leopardi, giovedì un grande pubblico per Loredana Bertè

Ultimo imperdibile appuntamento con Lunaria, lunedì prossimo 23 luglio alle 21.30 con la verve e l’ irriverenza contagiosa de Lo Stato Sociale in Piazza Giacomo Leopardi. Dopo il grande successo nell’ultima edizione di Sanremo, con il loro brano “Una vita in vacanza” classificato al secondo posto, il gruppo bolognese riparte con la tuornée estiva, che farà tappa anche nelle Marche a Recanati, con un concerto che sarà un inno alla libertà e che avrà come protagoniste la loro grinta e la loro capacità di comunicare messaggi importanti attraverso l’ironia.

Giovedì 19 luglio, il palco di Lunaria è stato stregato invece da Loredana Bertè. Un pubblico “Infinito” per la Signora del Rock “Grazie Musicultura grazie Recanati! Voglio tanto bene a questo posto, ho un sacco di ricordi fantastici.. viva Recanati viva voi e viva la musica!!!” Così Loredana Bertè ha salutato i migliaia di presenti a Lunaria, la rassegna di Musicultura nel suo quarto e attesissimo appuntamento con la Signora del Rock italiano. Grintosa, carismatica e Regina del palco, Loredana Bertè a Recanati, ha stregato l’ “Infinito” pubblico di Piazza Giacomo Leopardi, di Corso Persiani e di Via Cavour che ha seguito il concerto nei vie laterali grazie ai maxischermi, regalando generosamente una scaletta da urlo, tenendo fede e superando tutte le aspettative della promessa da lei stessa fatta in un intervista prima del concerto. Accompagnata dalla inconfondibile voce della storica vocalist, Aida Cooper e dalla sua fantastica Bandabertè composta da Ivano Zanotti alla batteria, Alberto Linari alle tastiere, Pierluigi Mingotti al basso, Andrea Morelli Alessandro De Crescenzo alle chitarre, la Bertè ha offerto i suoi successi di ieri e di oggi, corredati dai bellissimi filmati delle sue esibizioni televisive e dei suoi video, proiettati sul palco alle sue spalle; immagini che hanno raccontato la vita altalenante, scandita dal rock, della Loredana degli eccessi. Un concerto strepitoso, costellato da canzoni senza tempo, cantate e vissute profondamente nel corpo e nell’anima, con la sua potente e graffiante voce che ha espresso vera vita in ogni nota. Brividi ed emozioni tangibili hanno colpito dritte al cuore del grande fiume di persone che si sono accalcate nella celebre piazza fin dall’assolato pomeriggio. Sulle note di Jazz seguite da Amici non ne ho, Loredana Bertè ha aperto il suo strepitoso concerto con i grandi successi del passato, da Il mare d’inverno a Luna, Padre Davvero in cui ha ricordato con rabbia la figura paterna, fino ai suoi medley in un emozionante viaggio nel passato. “Dedicato con tutto l’amore che posso” ha detto la Bertè sulle note di Dedicato e poi avanti con I ragazzi di qui, la canzone che Ivano Fossati scrisse per lei quando a New York sbaglio indirizzò e si trovò ad Harlem. L’amata artista ha omaggiato Luigi Tenco con una versione di Ragazzo Mio e ha portato il pubblico letteralmente in visibilio, che ha cantato adorante, tutte le sue canzoni per oltre due ore, con Non sono una signora e Sei Bellissima. Acclamata a gran voce dai fans accalcati sotto le transenne, Loredana Bertè ha offerto nei bis il suo ultimo singolo “Non ti dico no” realizzato con il gruppo salentino dei Boomdabash, che ha già conquistato il disco d’oro e ha raggiunto i vertici delle classifiche radiofoniche e digital. L’artista più pura del panorama musicale italiano ha chiuso la sua indimenticabile esibizione live che entrerà nella storia della Rassegna, tra il delirio del pubblico con La luna bussò e In alto mare. Un ringraziamento particolare agli addetti alla sicurezza e ai volontari che in un una squadra di cinquanta persone hanno gestito egregiamente la serata.

