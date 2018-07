PIORACO - Sarà presentato sabato alle 17,30 nella chiesa del Santissimo Crocifisso

Le storie d’amore del brigante Federico e dei suoi amici, tra la Pioraco del 1799 e le montagne circostanti, danno anima e corpo al volume «Lo scoglio del Paradiso, scene del brigantaggio 1799», scritto da Luigi Mariani e pubblicato nella collana “Quaderni del consiglio regionale, scaricabile gratuitamente dal sito www.consiglio.marche.it. Il volume ha ricevuto il patrocinio del consiglio regionale delle Marche, del comune di Pioraco e dell’Unione Montana di San Severino. Sarà presentato ufficialmente sabato prossimo, 21 luglio alle 17,30, nella chiesa del Crocifisso di Pioraco, che rappresenta anche il luogo in cui si svolgono alcune vicende narrate nel libro. Interverranno don Cherubino Ferretti parroco di Pioraco, Matteo Cicconi presidente Unione montana, lo storico Pierluigi Falaschi, il sindaco di Pioraco Luisella Tamagnini, Daniele Salvi coordina gli interventi. Alcuni brani saranno letti da Giuliana Mancini, una copia gratuita del volume sarà consegnata ai partecipanti. «Ringraziamo il consiglio regionale delle Marche per aver accolto il nostro progetto – spiega Cicconi – ed aver voluto pubblicare il volume nella collana dei quaderni del consiglio regionale delle Marche. Sarà presentato nella suggestiva location della chiesa in cui sono rappresentate alcune scene fondamentali del libro, ambientato in luoghi reali della Pioraco dell’epoca e dei centri limitrofi. La lettura del libro è un’occasione per scoprire il contesto storico dell’epoca dei piccoli centri dell’entroterra».