CIVITANOVA - L'assessore alla Cultura replica all'ex vicesindaco dopo le critiche per la cancellazione della manifestazione

«Silenzi organizza il Teatro della comunità quando non è più in carica, gli consiglio di rilassarsi sulle nostre belle spiagge perché non compete a lui organizzare gli eventi». Risponde così l’assessore alla Cultura del comune di Civitanova, Maika Gabellieri, alle critiche e all’indignazione suscitata dalla cancellazione del teatro organizzato da Marco Di Stefano informato della cancellazione dalla programmazione con un sms. La Gabellieri butta la discussione in politica avendo già giustificato con l’assenza di budget il taglio della manifestazione: «Quando la sinistra cancella una manifestazione è segno di intelligenza e buon governo, se lo fa la destra è segno di incapacità e discriminazione. L’ex assessore alla Cultura ha la memoria corta, vorrei ricordare a Giulio Silenzi che il Teatro della comunità è stata una ricchezza per questa città portata nel 2005 da una amministrazione di centro destra, proseguita quando l’assessore ai servizi sociali era l’attuale sindaco Fabrizio Ciarapica. Silenzi buttò tutto nella spazzatura per tre anni senza che nessun compagno prendesse posizione per difendere quella che solo ora per la sinistra è diventata un’importante iniziativa. E’ doveroso che i cittadini sappiano che il Teatro della comunità viene ripescato da Corvatta proprio nel 2017, anno delle elezioni, perché, si sa, più gente si accontenta e più consensi si ottiene. Inoltre, non ci si limita a ripescarlo, ma si alza notevolmente il contributo per la sua realizzazione che da 3 mila euro passa a 10 mila euro».