SECONDA CATEGORIA, IL PUNTO E LA TOP 11 - La squadra cingolana vince in casa del Rione Pace, quella civitanovese si impone in rimonta sul Casette d'Ete ed entrambe continuano a coltivare l'obiettivo salvezza. Gli uomini di Ferranti battono ai rigori il Gmd Grottammare e si giocheranno il trofeo con la Fermignanese

di Michele Carbonari

Nella giornata che decreta il salto di categoria del Fabiani Matelica (leggi l’articolo), il Sarnano e la Settempeda allungano a braccetto al secondo posto nei confronti dell’Esanatoglia, ora attardata di due lunghezze. A tre turni dal termine la capolista vince in rimonta contro la Sefrense (passata in vantaggio con il colpo di testa di Bonifazi) trascinata dalla tripletta di Baroni. Gli uomini di Francesco Fede fanno proprio il big match in casa del Cska Amatori Corridonia. Massucci, poi espulso, apre con una doppietta in avvio, i locali ristabiliscono l’equilibrio trascinati dalla stoccata di Amaolo e dal rigore di Montanari ma in pieno recupero la deviazione di Rocco sul tiro di Mariselli inganna l’estremo difensore locale (2-3). I biancorossi, invece, superano con il minimo scarto, tra le mura amiche, il Real Tolentino: determinante il penalty, concesso fra le proteste degli ospiti, di Mulinari nella prima frazione. Il punteggio potrebbe essere più ampio, in quanto Francucci colpisce una traversa e gli viene negata la gioia del gol per una sospetta posizione di fuorigioco.

I ragazzi di Ferranti però possono gioire per il raggiungimento della finale di Coppa Marche di Seconda categoria, superando 3-0 ai rigori il Gmd Grottammare in trasferta, guadagnandosi l’ultimo atto contro la Fermignanese tra le mura amiche. Rallentano invece i ragazzi di Fabio Fede, che dividono la posta in palio sul campo dell’Accademia Montefano: Animobono di testa risponde a Saliji. La Belfortese si riaffaccia ai piedi della zona playoff, sbancando in rimonta il terreno della Robur (sblocca Ibii dagli undici metri). Nel finale incandescente (sono intervenuti anche carabinieri e polizia, leggi l’articolo) è decisiva la doppietta di Quadraroli, su punizione e su rigore. La Folgore Castelraimondo fa la voce grossa in trasferta. La Juventus Club Tolentino apre e chiude le marcature con Traore e Llaque Romero, nel mezzo le reti di pregevole fattura di Rocchegiani, Rossi, Macovei e Di Filippo. Blitz prezioso in chiave salvezza per la San Francesco Cingoli, che cala il tris in casa del Rione Pace (in gol nel finale grazie al rigore di Cervigni). Giattini (da fuori), Tomassoni (rimpallo in area) e Tiranti (in contropiede) migliorano la posizione in classifica, scavalcando il Visso sconfitto a Tolentino dopo aver aperto le danze nella ripresa con Berlenghini (rigore). L’Elfa ribalta con Salvucci di testa e con Bianchi che incrocia in contropiede. Nel girone E le due maceratesi rallentano la corsa delle prime fermane due che si giocano il campionato.

Il Montecassiano riprende il Monte e Torre con Roberto Ortenzi di testa sugli sviluppi di un corner mentre il fanalino di coda Santa Maria Apparente costringe al risultato ad occhiali il Rapagnano. Il Telusiano invece ancora spera in un piazzamento playoff dopo il tris rifilato alla Vigor Sant’Elpidio. Sblocca Tulli su assist di M’Chaar, che poi si mette in proprio e realizza una doppietta (di cui uno di testa). San Claudio e Appignanese chiudono a reti bianche mentre pari e gol per le altre maceratesi. Il Real Porto apre con Fratini da fuori, il Morrovalle ribalta con la doppietta in contropiede con Miccichè (che vale la salvezza aritmetica) e poi gli ospiti ristabiliscono la parità con Capitanelli di testa. La Pennese divide la posta in palio con la Corva: l’incornata di Cruciani e un autorete ospite tengono a debita distanza lo United Civitanova, che batte in rimonta 2-1 il Casette d’Ete. Tra le mura amiche, Piscone su assist di Cesetti e Coppini (dribbling e sinistro ad incrociare) aumentano le speranze di salvezza diretta per i civitanovesi. Lo Skorpion Potentia cade sul campo della Vis Faleria. Nel girone D l’Apiro, in inferiorità numerica, resiste lontano da casa al Cupramontana e raggiunge l’Aurora Jesi. Tittarelli nel primo tempo firma l’1-1. Il Victoria Strada invece cede in trasferta alla Falconarese, vana la rete di Montecchiarini.

La top 11 (3-5-1-1): Sorichetti (Settempeda); Rocchegiani (Folgore Castelraimondo), Saverio Federici (Apiro), Battellini (Elfa Tolentino); Quadraroli (Belfortese), Zega (Sarnano), Russo (Telusiano), Caporaloni (Montecassiano), Giattini (San Francesco Cingoli); Coppini (United Civitanova); Baroni (Fabiani Matelica). All.: Francesco Fede (Sarnano).

Il personaggio della settimana: Baroni (Fabiani Matelica). L’attaccante rossoblu realizza la prima tripletta stagionale che vale la vittoria del campionato con tre giornate d’anticipo.