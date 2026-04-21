Tutto pronto per la serata finale del premio Carlo Gargioni, in programma venerdì 8 maggio alle 21.15 al teatro Annibal Caro di Civitanova Alta. Ospite il cantautore Tricarico. Il concorso, dedicato al pianista maceratese Carlo Gargioni, raggiunge quest’anno un traguardo importante, la decima edizione, confermandosi una realtà in forte crescita e sempre più punto di riferimento per giovani artisti emergenti.

Come da tradizione, la finale vedrà il confronto tra le quattro categorie in gara: Colonne sonore, Cantautori, Jazz e Interpreti. Sul palco si esibiranno i finalisti selezionati durante le semifinali, valutati da una giuria di qualità che decreterà un vincitore per ciascuna categoria. La giuria è composta da nomi di rilievo del panorama musicale: il cantautore Michele Pecora, il musicista e autore Emilio Munda, il batterista Massimo Manzi, il trombonista e direttore d’orchestra Massimo Morganti, la cantante e docente Anna Laura Alvear Valderon e, per la categoria colonne sonore, i compositori Kristian Sensini e Massimo Privitera.

Tra le novità di questa edizione, l’introduzione di una masterclass dedicata a tutti i semifinalisti, un’opportunità formativa pensata per accompagnare concretamente la crescita artistica dei partecipanti, guidata da alcuni dei professionisti coinvolti nel premio. Ospite d’onore della serata finale sarà il cantautore Tricarico, che si esibirà con alcuni dei suoi brani più conosciuti. Durante la serata si esibirà anche Michele Pecora. Lo spettacolo sarà arricchito dalla partecipazione della Asd Sport fire ginnastica ritmica di Civitanova, che accompagnerà alcune esibizioni con coreografie originali.

La serata, come sempre, avrà anche uno scopo solidale: sarà infatti a favore dell’Ail, l’associazione italiana contro leucemie, linfomi e mieloma, con un intervento del dottor Riccardo Centurioni. Ingresso gratuito e prenotazione consigliata su Eventbrite