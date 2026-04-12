La stagione riparte e lo fa con il sorriso. Questo fine settimana ha segnato il ritorno dell’attività agonistica all’aperto e, per la Sef Macerata, è subito una giornata da incorniciare tra risultati, partecipazione e spirito di squadra. Doppio fronte per gli atleti maceratesi, impegnati tra Pistoia e Tolentino. In Toscana, al campionato italiano invernale di pentathlon lanci, arrivano segnali più che incoraggianti dalla categoria MM60: Andrea Paoli sfiora il titolo nazionale per una manciata di punti, chiudendo al secondo posto, mentre Luigi Duraccio, al debutto nella specialità, si difende con personalità conquistando un settimo posto di valore.

In “casa”, invece, è dominio quasi totale nelle staffette dei campionati regionali. A Tolentino la Sef Macerata si presenta con ben sette formazioni e raccoglie un bottino pesante: cinque ori e due argenti. In campo maschile arrivano due successi, nella 4×100 MM60 e nella 4×400 MM55, a conferma della solidità del gruppo. Ma è nel settore femminile che si registra il vero exploit, con cinque squadre in pista e risultati di altissimo livello: oro per le 4×100 MF70 e MF55, argento per la MF50 nonostante un tempo da record regionale migliorato però in contemporanea dalla Stamura Ancona, e ancora oro nella 4×400 MF55 con tanto di nuovo primato regionale. Completa il quadro l’argento nella 4×400 MF50, impreziosito da debutti convincenti.

Un avvio che non poteva essere più promettente e che lancia la Sef Macerata verso i prossimi impegni, a partire dalla fase regionale dei campionati di società in programma a maggio a Osimo, tappa fondamentale per inseguire la qualificazione alle finali nazionali.







