Civici Marche continua a fare shopping nel Maceratese. A poche settimane dall’ingresso del consigliere comunale di Macerata Claudio Carbonari, il gruppo civico del vicepresidente del Consiglio regionale Giacomo Rossi inserisce nel proprio roster Vincenzo Viviani, consigliere comunale di opposizione a Pollenza, dove la lista, vista già la presenza anche di Laura Sestili (candidata alle ultime regionali con il movimento di Rossi raccogliendo 416 preferenze), diventa di fatto il primo partito di opposizione, con due consiglieri su quattro sugli scranni della minoranza.

«La mia decisione – dichiara Viviani – è la naturale conseguenza di un percorso che alle ultime elezioni regionali mi ha visto sostenitore dell’amica e collega Laura Sestili, candidata proprio per Civici Marche nella circoscrizione maceratese. Aver visto da vicino l’approccio alla politica di questo movimento e la genuinità dei suoi aderenti, mi ha convinto a fare questa scelta che, essendo inserita in un contesto totalmente civico, mi consente di continuare a portare avanti con ancor maggior forza la mia attività politica per Pollenza. La mia è una scelta che guarda al futuro e che vuole dare luce alle problematiche del nostro territorio».

«Con Vincenzo Viviani andiamo a rafforzare la nostra presenza a Pollenza, dove abbiamo già con noi la consigliera Sestili, e nel Maceratese in generale. Il nostro obiettivo è sempre lo stesso: lavorare per il territorio, in mezzo alla gente, per dare risposte concrete», afferma Rossi, cui fa eco il presidente del movimento e sindaco di Monte San Martino Matteo Pompei: «Crescono i Civici Marche in provincia di Macerata, con il fattivo contributo di quanti credono nei valori del nostro movimento – afferma Pompei – ringrazio il coordinatore provinciale Jacopo Orlandani e la consigliera comunale di Pollenza Laura Sestili per il lavoro svolto sul territorio e per le nuove adesioni: stiamo continuando a coinvolgere quanti credono in una politica concreta e non ideologica e desiderano mettere esperienza e competenza al servizio degli altri con spirito di generosità».