Auto in fiamme lungo l’A14 all’altezza di Lido di Fermo, sulla corsia in direzione sud. Lunghe code dalle 8,30 di questa mattina con automobilisti rimasti fermi in autostrada per oltre un’ora. Il problema legato ad un’auto che ha preso fuoco. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Fermo e Civitanova e la polizia autostradale di Porto San Giorgio.

Nel corso dell’intervento di soccorso si sono formate lunghe code con il traffico che è rimasto bloccato in quel tratto con le auto che sono rimaste ferme per circa un’ora. Non ci sono stati feriti. Intorno alle 10 il traffico è ripreso normalmente, una volta che si sono concluse le operazioni di soccorso.

(Foto di Alessandro Panichelli)