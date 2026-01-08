La neve ha costretto a rimandare l’arrivo della Befana a Macerata, ma la magia non si ferma: Miss Befana 2026 dà a tutti e tutte appuntamento sabato, a partire dalle 16,30, in piazza della Libertà.

La manifestazione, inizialmente prevista per il 6 gennaio e annullata a causa delle avverse condizioni meteo, si svolgerà quindi con qualche giorno di ritardo, ma con lo stesso entusiasmo e tanta voglia di festa. Un modo per prolungare di qualche giorno le festività che come consuetudine l’Epifania si porta via. L’evento è organizzato dalla Pro Loco di Villa Potenza, in collaborazione con il Comune di Macerata, e promette un pomeriggio di divertimento, sorrisi e tradizione per grandi e piccoli, nel cuore della città. Oltre alla sfilata delle Miss Befana – quest’anno ognuna di loro ha scelto una eccellenza del territorio da presentare al pubblico – e all’elezione della più befana, molto attesi i momenti di danza proposti dalle scuole A passo di danza e Oltakademi che proporranno una esclusiva selezione di esibizioni. Si arriverà così al momento più atteso del pomeriggio: la discesa acrobatica dalla Torre dei Tempi della Befana dei Vigili del fuoco. Sarà l’occasione per ritrovarsi, celebrare l’Epifania e vivere insieme un momento di festa, trasformando un imprevisto in un’opportunità di condivisione ancora più sentita.