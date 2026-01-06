AGGIORNAMENTO DELLE 8,30 – Tre tecnici del Cnsas Marche hanno raggiunto nella serata di ieri l’escursionista, che si trovava all’interno del rifugio, operando sotto una tormenta e con spessore neve oltre i 50 centimetri. L’intervento si è concluso con la discesa verso valle, risultata particolarmente lunga per la stanchezza del paziente e per l’elevato accumulo nevoso; durante il rientro, lungo l’itinerario, i soccorritori hanno inoltre incontrato valanghe, ulteriore elemento di criticità nella gestione delle operazioni. L’intervento é durato circa 7 ore. Giunti al parcheggio di Pintura di Bolognola, il ragazzo è stato affidato alle cure del 118.

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di Monia Orazi

Soccorso Alpino in azione nel primo pomeriggio di oggi sulle montagne di Bolognola. Un escursionista di 31 anni di Camerino è rimasto bloccato lungo la strada che conduce al rifugio del Fargno, a causa della forte nevicata in corso.

L’uomo faceva parte di un gruppo di tre persone che nel corso della giornata sono state viste imboccare la strada che porta al rifugio, partendo dal piazzale Pintura di Bolognola. Le operazioni di soccorso, coordinate dagli uomini della stazione di Macerata del Soccorso alpino, sono scattate nel primo pomeriggio intorno alle 15.

Da ottobre a tutta la primavera inoltrata la strada per il Fargno è oggetto di ordinanza comunale di divieto di percorrenza proprio per le avverse condizioni meteo