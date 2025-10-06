Principio di incendio in una abitazione di Macerata, intervengono vigili del fuoco e 118. E’ successo intorno alle 20,30 di questa sera in via De Amicis una traversa di corso Cairoli. Si è trattato del principio d’incendio di un piano cottura. Una persona è stata soccorsa dal 118 (sul posto la Croce verde di Macerata), avrebbe riportato bruciature ad una mano, comunque non gravi e non è stato necessario il trasporto in ospedale.

L’abitazione dove si è verificato il principio d’incendio si trova al piano terra. Lì sono entrati i vigili del fuoco, giunti sul posto con due mezzi. Risolto il problema dell’incendio i vigili del fuoco si sono occupati della messa in sicurezza.

(Foto di Fabio Falcioni)