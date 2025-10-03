Un incontro tutto dedicato al Parkinson a cui parteciperà anche l’autore del libro “I sogni di Park” Mauro Mogliani. L’appuntamento si svolgerà domani, alle 10, alla biblioteca Mozzi Borgetti (sala Castiglioni) a Macerata. L’evento è organizzato dall’associazione Parkinson Marche – Sportello di Macerata, guidata dalla responsabile Ariana Fusari.

L’appuntamento rappresenta un’occasione di confronto e sensibilizzazione sul tema del Parkinson, attraverso le pagine di un libro che è diventato non solo un progetto editoriale, ma anche un fenomeno social e una voce capace di rompere il silenzio su una patologia ancora troppo spesso sottovalutata.

A coordinare l’evento sarà la giornalista Alessandra Pierini, che guiderà il dialogo con l’autore approfondendo le tematiche legate al vissuto quotidiano di chi convive con il Parkinson e all’importanza di creare reti di ascolto e sostegno.

L’incontro è aperto al pubblico e «rappresenta un momento di riflessione, condivisione e informazione per tutti coloro che desiderano conoscere più da vicino il mondo del Parkinson, le sfide che comporta e le storie di resilienza che lo accompagnano» dicono gli organizzatori.