Tappa a Corridonia per il tour estivo di Paolo Belli. Stasera sarà in piazza Filippo Corridoni alle 21,30 (ingresso libero). Il concerto si inserisce nel ricco cartellone degli eventi in programma per le Festività Patronali dei Santi Pietro e Paolo. Belli con il tour in giro per l’Italia festeggia oltre 35 anni di carriera. Con lui la sua Big Band, composta da 12 musicisti.

Il sindaco di Corridonia, Giuliana Giampaoli: «Siamo entusiasti di concludere le festività patronali con un evento tanto atteso quanto speciale: il concerto di Paolo Belli e la sua straordinaria band. Artista poliedrico e volto noto della televisione italiana, saprà regalarci una serata di energia, ritmo e allegria grazie alla sua musica travolgente e coinvolgente. Questo concerto non è solo un momento di grande spettacolo, ma un’occasione di aggregazione che unisce diverse generazioni e che abbraccia generi e sensibilità diverse. Grazie a tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione delle festività patronali e alla riuscita di questa serata speciale».

«Il concerto di Paolo Belli è un evento straordinario che arricchirà il calendario delle celebrazioni dedicate ai nostri patroni – aggiunge Gemma Acciarresi, Assessore alle Politiche giovanili e alle Attività Ricreative -. Un momento di grande festa, condivisione e musica di qualità che coinvolgerà cittadini di tutte le età e che conferma l’impegno dell’amministrazione nel promuovere cultura, spettacolo e occasioni di aggregazione per la nostra comunità. Abbiamo voluto fortemente un artista come Paolo Belli, noto non solo per il suo talento ma anche per la sua energia contagiosa e la capacità di creare un clima di festa e partecipazione. Sarà un’opportunità per vivere il centro storico in una serata di emozioni e musica dal vivo. Invito tutti i corridoniani, e non solo, a partecipare numerosi per celebrare insieme i nostri Patroni in un clima di gioia, tradizione e identità cittadina».

In scaletta il nuovo singolo inedito, “Voglio tutto l’amore che c’è” e i suoi grandi successi amati dal pubblico come Ladri di Biciclette, Sotto questo sole, Dr Jazz & Mr Funk, Hey Signorina Mambo, Ho voglia di Ballare.