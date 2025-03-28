di Alessandro Luzi

Ferisce il fratello durante un litigio: denunciato un giovane. L’episodio è accaduto martedì scorso, alle 21, nella loro abitazione in centro a Corridonia.

Due fratelli, entrambi pakistani, hanno avuto una discussione per dei vecchi rancori e per l’utilizzo di un telefono. Ad un tratto gli animi si sono scaldati, sono spuntati dei coltelli ed uno di loro avrebbe ferito l’altro alle dita di una mano. Dopo il fendente il giovane è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Macerata ed ha riportato una prognosi di 15 giorni.

Quella sera sono intervenuti anche i carabinieri della stazione di Corridonia che hanno applicato il codice rosso. L’indagato era stato allontanato da casa e collocato in una struttura in attesa dell’udienza di convalida che si è svolta oggi al tribunale di Macerata.

«Non ho colpito mio fratello. Si è ferito da solo rompendo il vetro di una porta» ha raccontato l’indagato al gip Giovanni Manzoni. Il giudice non ha convalidato l’allontanamento e non ha applicato altre misure. Il giovane, difeso dall’avvocato Giovanni Cimarossa, è accusato di lesioni personali ed è stato denunciato. Pm Enrico Barbieri.