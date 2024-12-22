di Monia Orazi

Sibillini presi d’assalto: record di presenze nella domenica prenatalizia sulla neve. Una giornata da record, con oltre duemila passaggi di auto solo a Bolognola nella prima parte della giornata.

Le quattro stazioni sciistiche del maceratese, operative tutte e quattro insieme per la prima volta dopo otto anni dal sisma, hanno registrato il tutto esaurito già dalle prime ore del mattino.

«Per ora non ci sono stati grossi problemi alla viabilità. Le persone hanno rispettato molto di più le indicazioni», ha dichiarato il sindaco di Bolognola, Cristina Gentili, che aggiunge: «Siamo tornati ai vecchi livelli di presenza».

La giornata è stata caratterizzata da condizioni meteorologiche ideali, con neve fresca e sole. A Pintura di Bolognola, è stato attivato un servizio navetta da San Lorenzo al Lago di Fiastra e dal piazzale di Bolognola per gestire l’elevato afflusso di visitatori.

Alle 15 per l’esaurimento dei parcheggi in quota le forze dell’ordine hanno bloccato l’accesso a Bolognola da Fiastra, perché non c’era più posto per parcheggiare. La viabilità è stata organizzata con un sistema ad anello, istituendo un senso unico tra Pintura di Bolognola e Sassotetto di Sarnano.

Tutte le stazioni hanno offerto servizi ed eventi: Monte Prata ha aperto il tappeto gratuito per volontà del gestore, Frontignano ha debuttato con un villaggio di Natale e mercatino in quota, mentre Sassotetto di Sarnano ha proposto eventi negli chalet e nelle baite. A Pintura di Bolognola, grande festa allo Z Chalet.



Nonostante qualche difficoltà causata dal forte vento ad alcuni automobilisti senza gomme termiche, il cui soffiare ha riportato neve sulle strade nonostante il continuo lavoro degli spazzaneve della provincia, la situazione è rimasta sotto controllo grazie alla presenza di pattuglie di carabinieri e della polizia locale e al rispetto delle regole da parte dei visitatori.