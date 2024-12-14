Taglia il traguardo del quarto di secolo di vita il presepe vivente morrovallese. La manifestazione tornerà ufficialmente nella consueta doppia collocazione del 26 dicembre e 1 gennaio, ma si prepara già a vivere il suo prologo. Domani sarà una giornata di festa nel centro storico: al mattino (dalle 9 alle 13) il mercatino natalizio in piazza Garibaldi e il pomeriggio, a partire dalle 16, il presepe vivente dei bambini.

Sarà un modo per scaldare i motori in vista delle due giornate clou dell’evento, nelle quali, per due pomeriggi, il borgo antico si trasforma in un meraviglioso villaggio d’altri tempi dove riscoprire antichi mestieri e abitudini del passato grazie al lavoro certosino degli oltre 100 figuranti. Le vie del centro storico si popolano di fabbri, falegnami, ciabattini, mercanti, pastori e altro ancora, come una grande teatro a cielo aperto con centinaia di figuranti. Il percorso si articola lungo tutto il reticolo di piazze e vicoli del salotto buono della città, tra raffigurazioni in costume e punti di ristoro. L’intero percorso dura circa 1 ora, per il ritorno al punto di partenza è a disposizione un bus navetta. Ad impreziosire le due giornate altrettanti concerti alla chiesa di San Bartolomeo: il 26 dicembre alle 17,30 il concerto di Natale del corpo bandistico Giuseppe Verdi, il primo gennaio alle 17 il Concerto d’organo per la pace.

In tutte e tre le giornate (15 e 26 dicembre, 1 gennaio) sarà inoltre possibile visitare il museo internazionale del presepe “Don Eugenio De Angelis” in vicolo Boarelli, che accoglie circa 800 presepi provenienti da tutto il mondo.