È stato un martedì da incorniciare per Camerino, grazie agli eventi che hanno animato e movimentato la città per tutta la serata.

All’auditorium Benedetto XIII ha preso il via la stagione teatrale con “Uno nessuno centomila”, lo spettacolo di Enrico Lo Verso tornato in teatro nei panni di un contemporaneo Vitangelo Moscarda, nell’adattamento di uno dei romanzi più celebri di Luigi Pirandello.

Ben 381 le presenze (di cui 300 abbonati all’intera stagione) per una “prima” di assoluto livello. Una bellissima serata introdotta dalle parole del sindaco di Camerino, Roberto Lucarelli.

Nella tarda serata, invece, grande successo di pubblico per “Après-Z-Chalet on Tour-Super Night Edition” al Sottocorte Village. Centinaia di ragazzi hanno affollato la pista per ballare e divertirsi sotto le stelle e le luminarie natalizie, con il Dj set di Francesco Cangiotti e Luca Moretti, in diretta live con Multiradio con la voce di Giusi Minnozzi. Una splendida serata universitaria in cui l’Amministrazione comunale ha voluto fare gli auguri a tutte le studentesse e gli studenti presenti.

Ora i riflettori si spostano sul prossimo evento di “Un Natale Stellare a Camerino”: domani, venerdì 13 dicembre, nell’area commerciale Vallicenter ecco l’arrivo del “Santa Claus Bus”. Si tratta di una vera e propria casa itinerante di Santa Claus: magia assicurata la presenza di Babbo Natale e degli Elfi, pronti ad accogliere tutti i visitatori dalle 15 in poi.