Scuole chiuse a Macerata, Tolentino e Recanati. E’ quanto è stato deciso dopo la riunione del Comitato di ordine e sicurezza pubblica che si è tenuta stasera alle 20 in prefettura. Viste le condizioni di molte strade, gli allagamenti e i danni provocati dall’ondata di maltempo e visto che l’allerta è stata innalzata a livello arancione per tutta la giornata di domani, con rischio di frane e piene per fiumi e torrenti, i sindaci e le autorità hanno deciso di sospendere le lezioni per un giorno.

Anche l”Università di Macerata ha sospeso tutte le attività didattiche (esami, lezioni) per la giornata di domani: «Tutto il personale docente, tecnico-amministrativo e bibliotecario è invitato ad evitare spostamenti non indispensabili e ricorrere a lavoro da remoto o smart working laddove possibile», ha scritto l’ateneo.

«Ho firmato l’ordinanza per la sospensione dell’attività didattica di tutte le scuole di ogni ordine e grado per la giornata di domani nel territorio di Recanati – dice il sindaco Emanuele Pepa – La decisione è stata presa dopo un’attenta valutazione delle condizioni meteo avverse (allerta arancione emessa dalla Protezione civile) previste per domani, tenendo conto anche delle misure adottate da altri comuni del territorio. Raccomando a tutti di spostarsi con attenzione e solo se strettamente necessario».

Analoga decisione era già stata presa nel primo pomeriggio, sempre dopo il Comitato di ordine e sicurezza pubblica, per le tre città della costa: Civitanova, Potenza Picena e Porto Recanati (leggi l’articolo). Sono state queste le zone più bersagliate dalla pioggia fin dalla serata di ieri. Il maltempo si è poi spostato anche verso l’entroterra.

Notevoli i disagi e i danni a Tolentino, con danni, alberi caduti, sottopassi allagati. L’acqua è entrata anche nelle scuole, in alcuni uffici comunali e anche il teatro dello Spirito Santo. Una famiglia è stata anche evacuata in via Bezzecca, perché l’immobile è stato dichiarato inagibile dopo che l’acqua aveva danneggiato l’impianto elettrico. La famiglia è stata presa in carico dai Servizi sociali.

A Camporotondo di Fiastrone è stata chiusa via Circonvallazione per uno smottamento sotto la Portarella.