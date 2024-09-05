Rifiuta di mostrare il biglietto al controllore e dà in escandescenze sul bus bloccando il mezzo per circa un’ora: denunciato per interruzione di pubblico servizio un 20enne. I fatti sono avvenuti a Corridonia.



Il giovane lo scorso 30 agosto si trovava su un autobus delle Ferrovie italiane che sostituisce i treni. Il 20enne, originario del Camerun, al controllore che gli chiedeva il biglietto ha risposto picche. Poi ha iniziato ad agitarsi e ha dato in escandescenze.

Dal pullman sono stati chiamati i carabinieri. Sul posto sono intervenuti sia i militari della stazione di Corridonia sia quelli del Nucleo radiomobile di Macerata. I carabinieri sono saliti sul bus e hanno iniziato a parlare col giovane, che da tempo vive in provincia. Il 20enne però si è rifiutato sia di mostrare i documenti, sia di scendere dal mezzo per consentire al pullman di continuare la corsa. C’è voluta un’ora per farlo scendere. Poi il 20enne è stato portato in caserma e lì è stato identificato. Alla fine è stato denunciato per resistenza, rifiuto di indicazioni sulla propria identità e interruzione di pubblico servizio.