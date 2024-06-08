Una sorpresa e un regalo per gli studenti del liceo artistico “Cantalamessa” di Macerata proprio l’ultimo giorno di scuola: il prefetto Isabella Fusiello, è intervenuta personalmente per consegnare una copia “particolare” della Costituzione italiana ai ragazzi e alle ragazze del quinto anno che si preparano ad affrontare gli esami e poi ad uscire dal percorso scolastico della secondaria superiore. È stata un’occasione importante per gli studenti, in quanto, come ha sottolineato proprio il prefetto ha concretamente avvicinato i ragazzi e le ragazze a quelle istituzioni che sentono ancora come lontane e che devono invece imparare a percepire, come tutti i cittadini, come enti che esistono proprio per consentire a tutti di godere dei propri diritti e di vivere appieno la propria cittadinanza.

La cerimonia della consegna della Costituzione ai neo diciottenni è ormai una tradizione in tutta Italia, ma in questa occasione ha assunto un significato particolare perché questa Costituzione è un’edizione commentata con disegni e lavori artistici preparati proprio dagli studenti. Tutto ciò è il frutto di un progetto nato dalla collaborazione tra Prefettura di Macerata, l’Università degli studi di Macerata, il liceo artistico “Cantalamessa”, il liceo classico-linguistico “Leopardi” e liceo Scientifico “Galilei”.

Alcuni articoli della carta costituzionale sono stati rivisitati con gli occhi dell’arte, o meglio con gli occhi degli studenti, che hanno interpretato e attualizzato attraverso l’immagine alcuni dei principi fondamentali su cui si basa la nostra convivenza civile. «L’operazione è praticamente unica in Italia – sottolinea la dirigente Sabina Tombesi – anche se l‘arte da sempre è uno strumento per diffondere concetti e valori, e la rappresentazione di questi ultimi è strettamente connessa al nostro modo di vivere e di pensare. Immagini, dipinti, disegni, sculture, monumenti appaiono anzi a molti il modo migliore per catalizzare l’attenzione su idee a cui attribuiamo una grande importanza e a cui facciamo sempre riferimento nel nostro vivere quotidiano. Ed è proprio per questo che l’arte, in tutte le sue più svariate forme e manifestazioni, è sempre stata uno strumento decisivo per la crescita sociale e cognitiva dei cittadini. In questa prospettiva rappresentare con delle opere artistiche gli articoli che compongono la Costituzione è un’ulteriore celebrazione del dettato costituzionale ed è particolarmente importante che l’abbiano fatto dei ragazzi che si apprestano proprio in questi giorni ad affrontare la loro prima esperienza come elettori. D’altra parte la Costituzione non è solo un “un pezzo di carta”, qualcosa di antico e polveroso da conservare nel museo della nostra storia. Lo diceva bene Piero Calamandrei». Alla cerimonia di consegna sono intervenuti oltre al prefetto anche la docente Natascia Mattucci, in rappresentanza di Unimc e le insegnanti Cetta e Quagliatini che hanno seguito gli studenti nel lavoro didattico specifico.