Anche il ministro Giorgetti
a Marcheting in Rome:
«La mia famiglia è di origini maceratesi»
LA VISITA nell'ambito della kermesse dedicata alle eccellenze enogastronomiche del territorio nella sede del Pio Sodalizio dei Piceni. L'onorevole Mirco Carloni, presidente della commissione Agricoltura della Camera ha illustrato la legge “giovani agricoltori”, di cui è primo firmatario
Vetrina di eccellenza per l’agricoltura delle Marche e le sue filiere a Marcheting in Rome, la kermesse dedicata alle eccellenze enogastronomiche del territorio che si è tenuta nella prestigiosa sede del Pio Sodalizio dei Piceni. Tra gli interventi di spicco quello del ministro Giancarlo Giorgetti che ha confermato quanto tutela e sviluppo dell’agricoltura italiana e delle filiere derivate siano al centro dell’agenda di governo come dimostra la legge “giovani agricoltori”, illustrata nell’occasione dall’onorevole Mirco Carloni, presidente della commissione Agricoltura della Camera e primo firmatario .
«Le Marche sono un esempio di biodiversità e di agricoltura che si trasforma in enogastronomia e in offerta turistica di qualità con agriturismo, enoturismo, oleoturismo – ha ricordato Carloni, candidato alle Europee con la Lega – . Siamo grati al ministro Giorgetti che ha raccolto l’invito portando in dote la competenza del politico e il cuore del marchigiano visto che, nel corso del suo intervento, ha rivelato che la famiglia Giorgetti ha origini maceratesi.
E siamo grati al Pio Sodalizio dei Piceni che, ancora una volta, ha lavorato per trasformare un asset fortemente identitario come le filiere agricole in occasione di promozione e sviluppo della destinazione Marche, rafforzata dal ripristino della continuità territoriale con il volo Roma-Ancona».
«Con la manifestazione Marcheting in Rome il Pio Sodalizio dei Piceni intende rafforzare i legami tra aziende marchigiane e gli operatori romani e laziali. – conclude il presidente Luca Battaglia – . Da sempre, la Fondazione sostiene le Marche e i marchigiani erogando borse di studio ed organizzando molteplici attività culturali con la speranza che tali attività possano sviluppare un’unione strutturale tra Roma e le Marche».