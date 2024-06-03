Anche quest’anno è andata in archivio una meravigliosa edizione dell’Infiorata Corpus Domini di Castelraimondo. La città è stata invasa da migliaia di visitatori che hanno potuto ammirare la magnificenza dei 25 quadri fioriti realizzati per l’occasione da altrettante associazioni e realtà del territorio.

La bellezza delle opere realizzate è stata amplificata dal successo dei tanti eventi molto partecipati che hanno animato Castelraimondo in una settimana intensa e ricca di iniziative pensate per tutte le fasce d’età. Dal taglio dei fiori di giovedì alla solenne processione finale, la 32esima edizione dell’Infiorata ha evidenziato sempre il tema proposto da don Mariano Blanchi, ovvero il Laudato Sì di San Francesco. «Grande soddisfazione per l’amministrazione comunale che ha centrato l’obiettivo di attrarre visitatori e garantire alla cittadinanza un programma di eventi di qualità», si legge in una nota del Comune.

«Il pubblico ha apprezzato molto le iniziative proposte e ha risposto in grande numero – afferma il sindaco Patrizio Leonelli -. Già da venerdì sera in tanti hanno passeggiato per il centro, i bambini di Montefalcone nel Sannio insieme ai nostri giovani delle scuole hanno fatto da cornice a una bellissima preparazione dell’Infiorata. Sabato sera a quadri fioriti praticamente conclusi c’è stata una vera e propria invasione di persone tra il concerto per i 100 anni della morte di Puccini in piazza Della Repubblica e la musica anni ’90 dei dj in piazza Dante per i più giovani. Domenica per la Santa Messa e la Processione il tempo ci ha graziato e siamo stati fortunati anche per la serata conclusiva con il cabaret di Nduccio e la sua band. Ogni anno l’evento dell’Infiorata si supera, per qualità e per partecipazione. Dobbiamo continuare su questa scia. Colgo l’occasione per ringraziare tutti coloro che si sono adoperati per la buona riuscita di questo evento, dalle associazioni, alle autorità civili e religiose, fino ai dipendenti comunali che hanno lavorato alacremente».

In tanti, da tutta Italia, sono accorsi per l’Infiorata di Castelraimondo: area camper piena, attività commerciali prese d’assalto e tanto movimento in generale che conferma il seguito dell’iniziativa tra le più apprezzate della regione, come conferma anche la visita di sabato del presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli.

«Anche quest’anno l’evento è stato un successo – dichiara il consigliere regionale Renzo Marinelli -. Le Infiorate sono una realtà importante per la Regione Marche, ce ne sono diverse e ognuna ha le sue particolarità. Non solo dal punto di vista religioso, ma anche turistico per la bellezza delle opere e il contorno delle iniziative che attraggono visitatori. Castelraimondo sicuramente è tra le manifestazioni più importanti sotto questo profilo con numeri significativi. Dopo 32 anni, si cerca sempre di fare meglio, merito di tutti coloro che collaborano e che lavorano per il successo dell’evento». Bellissimi i quadri, ma altrettanto apprezzate anche le iniziative organizzate dall’amministrazione comunale.

«Un’edizione che ha riscosso grande successo – ammette l’assessore alla Cultura Elisabetta Torregiani -. Sono piaciuti moltissimo i quadri fioriti realizzati dalle associazioni seguendo il filo conduttore del Laudato Sì, indicato da don Mariano che ringrazio di cuore. Tanto pubblico e tanti turisti provenienti da tutta Italia, abbiamo avuto un grande riscontro e siamo molto contenti. Anche gli eventi collaterali sono stati fantastici, il tempo ci ha assistito, quindi non possiamo che ritenerci soddisfatti. Per questo straordinario successo vanno sicuramente ringraziate le associazioni, il personale del Comune, i volontari impegnati per far sì che l’evento si svolgesse in sicurezza insieme alle forze dell’ordine e ai singoli cittadini che hanno collaborato per rendere Castelraimondo viva, attrattiva e bella. Un ringraziamento doveroso anche all’Uteam e a Giovan Battista Bugatti e Rita Riccioni per le due bellissime mostre che hanno fatto da cornice all’Infiorata, ovvero rispettivamente quella di pittura e quella di modellismo statico e ferroviario».