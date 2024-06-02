Il torneo è stato rinviato causa maltempo a lunedì 10 giugno con le stesse modalità

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E’ tutto pronto a Sambucheto per il Menisco Volante, il torneo di calcio a 7 nato dalla sfida tra Matteo Leonardi, titolare di Ponte Pi e un suo cliente. L’idea è stata subito sostenuta da Alessandro Luciani dell’Osteria 13 maggio. Si sono quindi formate due squadre composte dai clienti dei rispettivi locali. Alla competizione sportiva si è aggiunto l’obiettivo benefico. Lo scorso anno è stato acquistato un defibrillatore per il circolo Acli di Sant’Egidio. In questa nuova edizione, diventata un triangolare, si è aggiunta la squadra della bocciofila di Sambucheto, frazione di Montecassiano, che beneficerà del defibrillatore. Si svolgerà lunedì 10 giugno, alle 20, al campo di Madonna del Monte a Macerata.

Il torneo ha anche acquisito un sapore internazionale grazie all’adozione delle regole della Kings League.

Una delle novità di quest’anno è l’obbligo per ogni squadra di schierare sempre in campo almeno una donna. Questa scelta non solo promuove l’inclusività, ma aggiunge anche un tocco di novità e diversità al torneo.

Ogni squadra ha i propri assi nella manica, e i soprannomi coloriti dei giocatori aggiungono un tocco di umorismo e leggerezza all’evento. L’organizzazione del torneo è impeccabile. Ci sarà un arbitro ufficiale, un quarto uomo per garantire la correttezza delle decisioni, una velina per aggiungere un tocco di glamour, e due telecronisti improvvisati che promettono commenti esilaranti e appassionati. Dopo le partite, tutti i partecipanti e i tifosi potranno godersi una cena offerta dagli sponsor, un momento di convivialità che rappresenta il vero spirito della comunità.

Il torneo Menisco Volante non è solo una competizione sportiva, ma un evento che unisce le persone, promuove lo sport e crea ricordi indimenticabili. Il pubblico è atteso numeroso per supportare le proprie squadre del cuore e per vivere insieme questa grande festa del calcio.