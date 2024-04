«Un omaggio sentito e doveroso ad un uomo nato nel nostro paese che ha dedicato la sua vita all’arte cinematografica partecipando a numerosi film diretti da grandi registi del Novecento». Con queste parole la sindaca di Mogliano Cecilia Cesetti e l’Amministrazione comunale hanno presentato la cerimonia di intitolazione all’attore Massimo Girotti del piazzale nei pressi di viale XX Settembre, che si svolgerà domani.

L’attore nacque a Mogliano nel 1918. Alla cerimonia saranno presenti la figlia Arabella Girotti e lo studioso Roberto Liberatori, autore di una recente monografia nella quale si ripercorre la lunga e prestigiosa carriera iniziata negli anni ’40: un interprete che ha saputo spaziare in vari generi, non disdegnando il teatro e la televisione. Nel 1994 Roberto Benigni gli affidò una parte nel suo film “Il Mostro”. La cerimonia avrà inizio alle 16,30 con lo scoprimento della targa, per poi proseguire al teatro Apollo dove si terrà un incontro condotto da Pietro Romagnoli, nel corso del quale verranno presi in esame gli aspetti professionali ed umani dell’attore. Alle 21,30, sempre al Teatro Apollo, verrà proiettato il film del 2003 “La finestra di fronte” di F.Ozpetek, l’ ultimo film interpretato prima della sua morte, avvenuta nello stesso anno.