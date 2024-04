di Alessandra Pierini

Di Gusto non lascia piazza Cesare Battisti a Macerata. La decisione dell’attività di ristorazione, molto conosciuta e frequentata, di trasferirsi nei locali dell’ex Vere Italie e di aprire un nuovo locale nel Centro Tennis in via dei Velini, faceva pensare ad una chiusura del presidio a due passi da piazza della Libertà.

La famiglia Guzzini, titolare di Di Gusto, ha riflettuto a lungo su questa possibilità, per poi decidere di tenere anche questa posizione seppur con una nuova ottica e mantenendo solo lo spazio più grande (senza i locali Ex Pompei).

«Siamo molto legati a questi spazi – spiega Marco Guzzini – Noi siamo partiti da questi spazi sette anni fa, dopo il sisma e da allora sono iniziati un progetto e una storia meravigliosa. Ogni centimetro di questa sala ce lo sentiamo nel cuore. Per cui quando abbiamo messo nero su bianco il progetto che ci porterà da maggio al Centro tennis e da giugno all’ex Vere Italie, abbiamo pensato anche di andare avanti anche in questa zona di Macerata. Il marchio Di Gusto resterà ancora in questa zona che ci ha consentito di regalare stupore a chi è venuto per la prima volta, ma anche consuetudine e accoglienza sincera a chi torna tutti i giorni».

Nel “nuovo” Di Gusto in piazza Cesare Battisti la proposta non sarà di ristorazione classica: «Al tennis e all’ex Vere Italie rimarrà forte e chiara la nostra proposta, qui abbiamo un progetto diverso per coinvolgere anche i nostri storici collaboratori. Vogliamo essere un’opportunità in più in piazza Battisti che ha una capacità di accoglienza speciale»

La decisione della famiglia Guzzini è stata accolta con favore ed entusiasmo anche dai commercianti della zona: «Tanti colleghi sono felici per noi e contano sul movimento che abbiamo sempre portato in zona. Ci auguriamo che anche gli altri spazi avranno nuova vitalità, più siamo a investire e a fare cose belle più la città cresce. Deve andare bene a tutti, l’economia si fa insieme».