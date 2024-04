A Macerata arrivano le cassette gialle per il bookcrossing. Frutto di un percorso condiviso dal Consiglio dei bambini e delle bambine, dal Consiglio comunale e dai Consigli di quartiere, da diversi giorni sono state posizionate in alcuni punti della città vicini alle scuole.

«Siamo riusciti ad accogliere le richieste venute sia dal Consiglio comunale che dal Consiglio dei bambini e delle bambine che hanno espresso una stessa volontà, quella di condividere il piacere della lettura – commenta l’assessore all’Istruzione e alla Cultura Katiuscia Cassetta-. Un piccolo esempio che dimostra in modo semplice come spesso i sogni dei piccoli possono essere realizzati dagli adulti nella condivisione degli stessi desideri e da cui partire per effettuare scelte più importanti per una città davvero dei bambini».

Riconoscibili, sia per il colore sgargiante ma anche perché contraddistinte dal logo della Città dei bambini e delle bambine, progetto alla quale Macerata aderisce da tempo, servono per lo scambio gratuito dei libri, per cui però vale una regola importante: “prendo un libro e in cambio ne porto un altro”.

«I bambini e le bambine del Consiglio – spiega l’amministrazione comunale – hanno immaginato quindi una sorta di riciclo pensando che in questo modo i libri possono girare nelle case di tutte le persone, soprattutto di quelle che ne hanno pochi o magari nessuno e per questo è importante non interrompere il ciclo. Questo permetterebbe, secondo i bambini, anche di evitare sprechi secondo la logica che un libro vecchio e usato può, se in buono stato, essere riutilizzato e donato piuttosto che buttato».

Le cassette sono state installate a Sforzacosta: marciapiede che porta all’ingresso dell’Hub educativo 0-11 in fase di costruzione; Piediripa: parchetto pubblico accanto alla scuola; quartiere Vergini: angolo del marciapiede accanto all’ingresso della scuola; quartiere Pace: tra l’albero e il gazebo nel parco pubblico dietro la scuola primaria Ercole Rosa; scuola primaria IV Novembre: tra la panchina e la recinzione della scuola; scuola primaria F.lli Cervi: accanto all’ingresso pedonale posizionata sul prato; scuola primaria Anna Frank: angolo vicino all’ingresso della scuola; scuola primaria Salvo D’Acquisto: angolo vicino all’ingresso della scuola e scuola primaria De Amicis: accanto al portone d’ingresso. Per dare il via al giro, grazie a una donazione della Biblioteca comunale Mozzi Borgetti, in ciascuna cassetta sono stati inseriti quattro libri di Italio Calvino.

«Questa iniziativa – conclude l’amministrazione per essere viva, attiva e comunitaria, così come l’hanno pensata e voluta i bambini, ha bisogno di essere sostenuta dagli adulti che li accompagnano nella quotidianità, aiutandoli a crescere favorendo la solidarietà tra loro e stimolando la passione per la lettura».