di Andrea Cesca

Tutti pronti per il rush finale, dall’Eccellenza alla Terza categoria. Dopo la sosta pasquale, nel prossimo fine settimana riprenderanno i campionati dilettantistici di calcio, restano da giocare poche giornate, ma le certezze sono non sono molte. L’esempio più eclatante nel massimo torneo dilettantistico regionale dove l’equilibrio regna sovrano (clicca qui per le classifiche di tutti i tornei). In prossimità della Pasqua alcune squadre sono scese in campo per la coppa di categoria, è andata male al Potenza Picena battuto nella finale giocata al “Carotti” di Jesi dal Moie Vallesina. La mancanza di compagini maceratesi in Serie D fa accendere i riflettori sugli altri campionati, meno blasonati ma comunque avvincenti. Tante le sfide che meritano di essere annotate alla ripresa delle ostilità, fra queste il big-match fra Vigor Montecosaro e Settempeda valido per il campionato di Prima categoria.

ECCELLENZA – A quattro partite dal termine della stagione regolare i giochi sono ancora aperti, sia in testa che in coda. La classifica è comandata dal Montefano, seguito a ruota da Civitanovese, Chiesanuova e Castelfidardo. Anche la lotta per entrare in zona playoff è serrata e vede impegnate almeno altre tre squadre: K Sport Montecchio Gallo, Maceratese e Montegranaro. Il Tolentino, fra le maceratesi, è quella che apparentemente ha meno da chiedere al finale di stagione, la salvezza invece è tutta da conquistare da parte della Sangiustese VP tornata da quest’anno al comunale di Villa San Filippo. «Il nostro campionato ci ha regalato un momento di grande entusiasmo, mi riferisco alle cinque-sei vittorie consecutive, ma nel complesso, in questo momento la stagione va indicata come negativa – afferma Marco Romagnoli, presidente del Tolentino – Ci sono quattro partite, c’è la possibilità di fare tanti punti, in questo momento dobbiamo pensare a raggiungere la salvezza matematica, cosa che non avremo mai pensato di dover fare. Il torneo si preannunciava equilibratissimo e ci sta regalando una volata finale a quattro e perché no anche a cinque, io non escludo il Castelfidardo. Ci sono molti scontri diretti, probabilmente vincerà la squadra che oltre ad avere l’organico al completo e lo stato di forma, si troverà nello stato mentale migliore. Quando dico mentalmente più forte mi riferisco al fatto che ci sia anche un buon connubio fra squadra, società e tifosi. La differenza non la farà la tecnica, in parte la corsa e all’ottanta per cento la testa. Il campionato si deciderà all’ultima giornata ma forse anche dopo».

PROMOZIONE GIRONE B – 360 minuti dividono il Matelica dalla vittoria del campionato. La squadra della presidente Sabrina Orlandi comanda la classifica con dieci lunghezze di vantaggio su Atletico Centobuchi e Vigor Castelfidardo. Trodica e Corridonia sono in zona playoff, il piazzamento negli spareggi promozione è insidiato dal Monticelli. Nelle posizioni di coda il fanalino Potenza Picena, l’Aurora Treia e l’Appignano che però è in netta ripresa e punta ad uscire dalla zona calda della classifica. «E’ stata una cavalcata incredibile, da quando sono arrivato abbiamo inanellato parecchi risultati utili consecutivi, sedici, con quattordici vittorie e due pareggi, alla diciassettesima abbiamo perso – afferma Paolo Passarini, allenatore del Matelica – Questo ci ha permesso di staccare le altre, è stata sicuramente una prova di forza che ci permette di guardare alle ultime quattro giornate con positività, c’è rimasto da chiuderlo, speriamo di farlo la settimana prossima, restiamo concentrati. Il campionato è stato molto equilibrato nella parte alta della classifica fino a che non abbiamo dato lo strappo, credo che ci stiamo meritando il primo posto. Per quanto riguarda dietro, squadre come Potenza Picena e Aurora Treia non hanno nulla da invidiare a qualche formazione di centro della classifica, a noi hanno dato sempre del filo da torcere. La loro classifica è figlia di qualche partita andata storta, nell’arco di un campionato ci sono dei momenti in cui ti gira bene e nel momento topico a Potenza Picena e Aurora Treia non è girata benissimo. Restano da giocare altre quattro partite e possono risollevarsi».

PRIMA CATEGORIA GIRONE C – A San Severino cresce l’entusiasmo fra i tifosi, la Settempeda reduce da dodici vittorie consecutive ha otto punti di vantaggio sulla Vigor Montecosaro, a meno di clamorosi cedimenti la vittoria del campionato è a portata di mano. San Claudio e Montecassiano sono pronte a dire la loro per i playoff, in coda è pressoché scontato il destino dell’Esanatoglia, la salvezza per Caldarola, Montemilone Pollenza, Urbis Salvia e Cingolana potrebbe passare dalla lotteria degli spareggi. «Il nostro percorso è a buon punto ma ci restano da giocare partite difficilissime, ecco perché continuo a dire che la strada è ancora lunga – afferma Lorenzo Ciattaglia, tecnico della Settempeda -. Siamo stati bravi ad inserire una marcia importante fatta di dodici vittorie consecutive che non vengono per caso, sono il frutto di un grande lavoro da parte di tutti, io sono arrivato una settimana prima dell’inizio di questa lunga striscia di successi. Il prossimo impegno è lo scontro diretto in trasferta con la Vigor Montecosaro che potrebbe riaprire i giochi, quella allenata da Gregory Pierantoni è una squadra forte, difficile da affrontare, con giocatori validissimi. Poi per noi ci sarà il derby con la Cingolana, sarà un’altra partita non facile per me essendo cingolano, i sentimentalismi bisognerà lasciarli da parte. Quindi andremo a Castelraimondo, l’unica formazione con la quale abbiamo perso meritatamente da quando sono arrivato. E poi il Montecassiano in casa. Insomma abbiamo fatto tanto ma non abbiamo fatto ancora nulla. Ho trovato un campionato di ottimo livello, le prime della classe sono squadre valide, partendo dalla Vigor Montecosaro, idem San Claudio e Montecassiano che hanno due allenatori che conosco e stimo come Daniele Cotica ed Enrico Carinelli. Cito anche la Passatempese, quinta forza, allenato da una bandiera come Gianluca Mezzanotte. Per quanto riguarda i playout fino all’Elite Tolentino secondo me ci stanno dentro tutti, anche squadre competitive, penso al Montemilone Pollenza costruito per fare tutt’altro campionato, anche in zona retrocessione il livello è alto. Nel gruppone c’è anche il Camerino, in estate la società ha fatto un lavoro egregio, era la favorita principale, ma nel calcio non c’è nulla di scontato».

SECONDA CATEGORIA E – Nel raggruppamento Santa Maria Apparente, Helvia Recina, Vigor Macerata e Real Telusiano sono le candidate più accreditate per la disputa dei playoff, la capolista Casette D’Ete sembra oramai inarrivabile. Nelle posizioni di coda è critica la situazione per Morrovalle, Union Picena e Nuova Colbuccaro. «Siamo soddisfatti della nostra stagione, ad un certo punto ci eravamo avvicinati parecchio alla capolista, ma basta sbagliare qualche partita e comprometti l’aggancio alla vetta – le parole di Andrea Luzi, allenatore dell’Helvia Recina – Siamo rinati l’anno scorso, siamo ripartiti dalla Terza categoria, siamo stati subito promossi, quest’anno da matricola volevamo fare bene e arrivare tra le prime cinque, dunque siamo in linea con gli obiettivi iniziali. Adesso c’è il rush finale, vogliamo restare in zona playoff, cercheremo di conquistare la posizione migliore, arrivare secondi o terzi permette di giocare in casa i playoff. Sono fiducioso. E’ stato un campionato molto equilibrato, è difficile portare a casa il risultato contro ogni avversario. La classifica rispecchia i valori delle squadre, Casette D’Ete la possiamo incoronare come vincitrice. Tra le squadre in lotta per i playoff ci metto anche il Porto Potenza che sarà la nostra prossima avversaria. Nella lotta salvezza Morrovalle, Union, Colbuccaro e CSI Recanati si giocheranno le ultime chance di permanenza in Seconda. A Villa Potenza siamo concentrati sull’obiettivo, vogliamo sfruttare questa possibilità per fare ancora il salto di categoria. Complimenti al Casette D’Ete fortissima in fase difensiva, nella stragrande maggioranza dei casi chi prende meno gol alla fine vince. In attacco Cerbone e Diomedi non li scopro io, hanno strameritato. Lo scorso anno avevamo trionfato anche in Coppa Marche, quest’anno siamo usciti in semifinale. La nostra squadra è giovane, tolti quattro o cinque elementi, la mancanza di esperienza ha pesato in alcune partite ma avremo un grande futuro».

SECONDA CATEGORIA F -Primeggia il Borgo Mogliano, Belfortese e Treiese sono all’inseguimento della capolista, più staccate Ripe San Ginesio e Pioraco. La classifica sembra spezzata in due tronconi, la lotta per non retrocedere vede impegnate tante squadre, la cenerentola Abbadiense sta peggio di tutte ma la permanenza in Seconda è tutta da conquistare per Pennese, Lorese, Fabiani Matelica, Sarnano, Vis Gualdo, Camerino Castelraimondo, San Marco Petriolo e Sefrense. «Ad agosto quando abbiamo iniziato la stagione eravamo partiti per fare un buon campionato ed entrare in zona playoff – afferma Paolo Persichini, tecnico del Borgo Mogliano -. Abbiamo cambiato molti giocatori, abbiamo ringiovanito la rosa con tanti ragazzi, il primato non era preventivato, ma strada facendo le vittorie hanno contribuito a far cementare il gruppo, un po’ tutto l’ambiente ci sta credendo, sono rimaste cinque finali per poter raggiungere il traguardo che oramai tutti vogliono con entusiasmo. Nel girone F ci sono squadre attrezzate, soprattutto la Belfortese e la Treiese, il loro cammino passa forse in secondo piano perché il Borgo Mogliano ha ottenuto venti vittorie, siamo a 61 punti a cinque giornate dalla fine, se facciamo un giro in tutti i gironi della Seconda categoria nessuno ne ha fatti di più. Le rivali sono forti, attrezzate e ci crederanno fino alla fine. In zona playoff sta ritornando alla grande il Ripe San Ginesio che nel girone di ritorno ha totalizzati gli stessi punti nostri. Per quanto riguarda le squadre che si trovano nei bassifondi posso solo parlare bene, due delle quattro sconfitte sono arrivate contro Pennese e Lorese. E’ un campionato molto equilibrato, bisogna essere sempre concentrati e al top altrimenti rischi di perdere anche contro squadre che sembrano meno attrezzate ma in campo danno tutto e possono contare su giocatori in grado di cambiare le sorti di una partita. Il prossimo turno darà una sentenza per quanto riguarda la lotta salvezza visto che ci sarà lo scontro diretto fra Lorese e Pennese. Riparte un mini campionato in cui tutte le squadre hanno un obiettivo da raggiungere, speriamo di centrare il nostro».



TERZA CATEGORIA – Sette giornate al termine del campionato di Terza categoria, nel girone F comanda la Stese con dieci punti di vantaggio sul Serralta. Nelle primissime posizioni anche Monte San Martino, Giovanile Nicolò Ceselli tallonate da Giovanile Corridoniense, Sforzacosta e Robur in corsa per un piazzamento nei playoff. La squadra dell’istituto salesiano di Macerata, che ha visto crescere tanti giocatori, l’ultimo Alessandro Seghetti, su tutti il compianto Giuseppe “Pino” Brizi unico maceratese sculettato del calcio, da quest’anno ha affiancato la prima squadra al settore giovanile. «Siamo partiti con grande entusiasmo grazie a Paolo Piccirillo, Staffolani Nicholas e gli altri dello staff tecnico della Robur che hanno voluto completare con la Terza categoria tutto il lavoro del settore giovanile e tutto il lavoro programmato sui ragazzi, per chiudere il cerchio – dice l’allenatore della Robur Franco Staffolani – .Noi abbiamo fatto una Terza categoria a costo zero nel vero senso della parola, secondo me siamo andati sopra ad ogni previsione, siamo a pochi punti dalla zona playoff che per noi non è solo un successo ma qualcosa di più, ce la giochiamo fino alla fine. Abbiamo una squadra giovane, qualche ragazzo fa parte dello staff tecnico del settore giovanile, abbiamo persone che stavano ferme da quattro o cinque anni, levare la ruggine che avevano accumulato non è stato facile. La squadra adesso è discreta, riusciamo quasi a dare filo da torcere a quelle tre-quattro squadre che sono più organizzate. La Stese è di un altro pianeta, loro viaggiano a stipendi molto alti, rosa più che competitiva. Levata la Stese penso che ce la giochiamo con tutti anche se poi alla fine paghiamo dazio perché ci manca un po’ di esperienza. Il campionato è avvincente, combattuto, bello. Noi siamo più che soddisfatti, comunque vada per noi è stato un successo». Nel girone D sta facendo bene Amatori Porto Potenza, nelle retrovie ristagna la Vis Civitanova. Stagione difficile per gli Amatori Appignano collocati nel raggruppamento C.