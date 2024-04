di Marco Pagliariccio

Un ultimo weekend di sosta per prendere fiato, poi sarà una lunga volata fino alla fine del campionato per le tre maceratesi impegnate in Serie B Interregionale, tutte al comando della classifica dei rispettivi gironi della seconda fase a tre giornate dal termine.

Nel Play-in Gold (che raccoglie le prime quattro squadre classificatesi in regular season nei gironi E ed F e che mette in palio sei posti ai playoff), la Halley Matelica ha proseguito mercoledì il suo percorso netto, battendo a domicilio la Sicoma Valdiceppo e centrando la 10° vittoria consecutiva. I biancorossi hanno comandato sin dall’avvio, senza però mai riuscire a scrollarsi di dosso i combattivi perugini, che hanno mollato la presa solo nei minuti finali. «Mi aspettavo una partita del genere da parte nostra dopo la vittoria con la Virtus Roma – ha commentato coach Trullo – una gara che arrivava troppo ravvicinata per noi, che eravamo alle prese con diversi problemi fisici, con Mentonelli che ha giocato con la caviglia gonfia grazie a un’infiltrazione e Morgillo recuperato in extremis. La partita è stata innervosita da un arbitraggio che non mi è piaciuto molto, ma alla fine abbiamo vinto meritatamente. Rispetto alle ultime partite abbiamo giocato meno bene, ma ci sta: ora ci godiamo questa pausa». Il successo è valso alla squadra di coach Trullo il già certo accesso ai playoff, ma con il primo posto in coabitazione con il Bramante Pesaro l’obiettivo è quantomeno arrivare tra le prime quattro. La Vigor tornerà in campo domenica prossima in trasferta sul campo di una Pallacanestro Palestrina all’ultima spiaggia per restare in corsa per la post season.

Nel Play-In Silver (quello nel quale si scontrano le formazioni giunte tra il 5° e l’8° posto nei due gironi e che mette in palio due posti ai playoff), missione quasi compiuta per la Sì con te Porto Recanati, che con il quinto successo su cinque partite di seconda fase, quello sul campo della Esperia Cagliari, ha ormai pressoché blindato il primo posto, ovvero il settimo nella griglia dei playoff. I ragazzi di coach Scalabroni sono bravi a stringere i denti in una giornata non delle più positive, ma portano a casa un altro successo d’oro. «Non è facile vincere a Viterbo e dopo tre giorni prendere un aereo e venire a Cagliari a confermarci – ha ribadito coach Scalabroni – il salto di categoria? Dobbiamo giocare tutte le partite al massimo, sognare non costa nulla, ma vuol dire andare in palestra tutti i giorni a lavorare». L’Attila Junior tornerà in campo sabato prossimo in casa contro la Carver Roma: una vittoria chiuderebbe i conti per playoff e primo posto.

Nel Playout, la Virtus Civitanova manca anche il secondo jolly consecutivo per la salvezza diretta. Gli aquilotti, privi dell’argentino Bazani, mancano il colpo nel finale sul campo del Centro Basket Mondragone, incassano la seconda sconfitta in fila e devono rimandare i festeggiamenti per la salvezza, che resta però a un soffio: la partita casalinga di domenica 7 aprile contro il fanalino di coda New Fortitudo Isernia sembra l’occasione ideale per racimolare i due punti mancanti e salutare la riconferma in Serie B Interregionale.

Campionato cui aspira anche la Svethia Recanati, che in Serie C sta disputando una stagione ai limiti della perfezione: per i leopardiani 28 vittorie e una sola sconfitta e 18 punti di vantaggio sulle seconde, ma non basta perché servirà confermare il dominio mostrato finora nei playoff. «Dobbiamo restare umili e prepararci al meglio perché ci aspetta un mese di aprile molto stimolante con l’obbiettivo e la speranza di arrivare fino in fondo», commenta coach Luca Di Chiara.