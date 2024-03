Torna l’appuntamento con le offerte di lavoro in provincia.



Confindustria Macerata ricerca per azienda che opera nel settore chimico un/a ingegnere ambientale (cod. annuncio Conf 454). La risorsa si occuperà della redazione e dell’aggiornamento della documentazione necessaria all’adempimento degli obblighi in materia di Sicurezza e Ambiente. Dovrà adeguare le attività alla normativa in materia di sicurezza; risolvere le prescrizioni e le non conformità; raccogliere ed elaborare i dati relativi al monitoraggio ambientale (quali, ad esempio, scarichi, rifiuti, emissioni, risorse energetiche). Si occuperà, inoltre, dell’implementazione dei requisiti di legge in materia di Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro, D.Lgs 81/08. in collaborazione con l’Rspp e con il Ddl per la valutazione dei rischi e la redazione dei piani di miglioramento, la verifica e gestione dei piani manutenzione. Si richiede: esperienza pregressa nel ruolo; padronanza della lingua inglese; Laurea in Ingegneria Civile e Ambientale o in Scienze Ambientali o affini. Sede di lavoro: provincia di Macerata (zona non costiera).

Confindustria Macerata ricerca inoltre per azienda che opera nel commercio ingrosso / dettaglio di legno e derivati e di ferramenta un/a responsabile gestione magazzino e ufficio vendite legno (cod. annuncio Conf 453). La risorsa, riportando direttamente alla Direzione, si occuperà della gestione del magazzino e della gestione vendite articoli legno. Titolo di studio diploma, buone competenze informatiche. Completano il profilo buone doti relazionali, comunicative, capacità di coordinamento risorse umane, leadership, capacità di lavorare in squadra. Sede di lavoro: provincia di Macerata.

Di seguito le offerte del Centro per l’impiego di Tolentino



Impresa di costruzioni cerca un/a ragioniere/a esperto/a part time. Sede di lavoro: Camerino. Rif.: 13027

Struttura settore ristorazione cerca un’apprendista barista. Sede di lavoro: Tolentino. Rif.: 13026

Imprese edili cercano: geometri, muratori, manovali, escavatoristi. Sedi di lavoro: Provincia di Macerata. Rif.: 13025

Impresa agricola cerca braccianti stagionali con esperienza. Sede di lavoro: Colmurano. Rif.: 13024

Azienda settore alimentare cerca: addetti controllo qualità in possesso di certificazione Haccp (Rif.: 13023), carrellisti (Rif.: 12913) e addetti/e alla linea (Rif.: 12816). Richiesta la disponibilità su turni. Sede di lavoro: Visso.

Struttura settore commercio cerca un/a ragioniere/a part time. Sede di lavoro: Sant’Angelo in Pontano. Rif.: 13022

Struttura ricettiva cerca: cassieri, camerieri (Rif.: 13021) e assistente bagnanti (13008). Sede di lavoro: Cingoli.

Albergo/ristorante cerca una barista. Sede di lavoro: Tolentino. Rif.: 13020

Struttura settore ristorazione cerca camerieri, aiuto cuochi, lavapiatti. Sede di lavoro: Fiastra. Rif.: 13019

Azienda settore impiantistica cerca un termoidraulico esperto. Sede di lavoro: Corridonia. Rif.: 13018

Struttura settore ristorazione cerca un/a commessa/o di banco con esperienza e/o in possesso del diploma di scuola alberghiera. Sede di lavoro: Tolentino. Rif.: 13016

Azienda settore smaltimento rifiuti cerca un autista esperto con patente C+CQC (preferibile anche ADR) e un agente rappresentante in qualità di lavoratore autonomo. Sede di lavoro: Tolentino. Rif.: 13015

Cooperativa Sociale cerca un’apprendista segretaria/amministrativa part time. Sede di lavoro: San Severino Marche. Rif.: 13014

Azienda settore servizi cerca un addetto alle consegne con patente B. Sede di lavoro: San Ginesio. Rif.: 13013

Gli interessati alle offerte di lavoro del Centro per l’Impiego di Tolentino possono presentarsi di persona dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.30 in viale della Repubblica n. 10 oppure inviare il curriculum vitae all’e-mail: centroimpiegotolentino.ido@ regione.marche.it (inserire codice offerta e autorizzazione al trattamento dati). Per approfondimenti: 0733.954225-09 (dal lunedì al venerdì: dalle 9 alle 13. Il martedì e il giovedì: dalle 15 alle 17).