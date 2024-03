di Stefano Fabrizi



Il weekend di Pasqua si allunga fino al 1 aprile. Nel Venerdì Santo ogni paese ha la sua Via Crucis, alcune sono vere e proprie rievocazioni storiche. E per il bynigh tanti personaggi. A Senigallia c’è Grignani

VENERDI’ 29 MARZO

Questo fine settimana pasquale è dedicato soprattutto alle rievocazioni del Venerdì Santo. Ogni paese ha la sua Via Crucis. Qui vi proponiamo le rievocazioni più conosciute e più “vecchie” delle Marche: Montalto delle Marche la Passeggiata del Monte; Monteprandone la Processione del Cristo Morto; Monsampolo del Tronto la Processione del Cristo Morto; Cantiano la Turba; Cagli la Processione del Cristo Morto; Serravalle di Carda la Passio; Saltara la Processione del Cristo Morto; Mercatello sul Metauro la Processione del Cristo Morto; Loreto la Morte del Giusto; Osimo la Processione dei Sacconi; Sassoferrato Processione del Cristo; Porto Recanati la Bara de Notte; Mogliano la Passione di Cristo e la processione della Bara del Cristo Morto; Matelica la Via Crucis; Monterubbiano la Processione del Cristo Morto; Monte San Pietrangeli la Passione e Morte di Gesù.

Pesaro – Alle 21,15 il Pac Performing Arts Center di Pesaro ospita Memorie come polvere. Polifonia per Virginia Del Mazzo da Giacomo Leopardi a Bessie Smith, lettura scenica tragicomica di e con Romina Antonelli e Paola Galassi.

Corinaldo – Ecco gli eventi che propone Corinaldo nel weekend di Pasqua. Si parte la mattina di sabato 30 marzo con Coccole di Libri, un appuntamento in Biblioteca dedicato alle letture per i più piccoli (0-2 anni) con l’educatrice Anna (prenotazioni Biblioteca tel. 071 7976356). Nel pomeriggio grande Caccia alle Uova. La mattina di Pasquetta, lunedì 1 aprile, viene proposta una visita guidata alla scoperta delle meraviglie di Corinaldo. Per la Caccia alle Uova e per la Visita Guidata è necessaria la prenotazione. Da venerdì 29 marzo a lunedì 1 aprile saranno aperti anche i Luoghi della Cultura di Corinaldo. Info: Ufficio Iat Tipica in Via del Corso – tel. 071 7978636 – iat1@corinaldo.it – www.corinaldoturismo.it

Urbino – Alle 21 al Teatro Sanzio di Urbino (Pesaro Urbino) S’è rot el fil con Compagnia Dialettale Urbinate, regia Amleto Santoriello. Info: www.amatmarche.net

SABATO 30 MARZO

Pesaro – Sabato 30 marzo alle 18.30 c‘è il nuovo appuntamento con Playlist Rossini. Un concerto lungo un anno, progetto ideato dal Rossini Opera Festival in occasione di Pesaro Capitale italiana della cultura 2024. Ogni sabato viene riproposto l’intero repertorio operistico rossiniano con una serie speciale di 39 Concerti dal Balcone della Casa natale di Gioachino Rossini.

San Benedetto del Tronto – Evento Ducati che verrà ospitato da sabato 30 marzo a lunedì 1° aprile per una Pasqua all’insegna dei motori. Le tre moto Ducati campioni del mondo 2023 saranno ospiti del villaggio che sarà creato in Viale Secondo Moretti, contornato dalle Miss Grand Prix vincitrici di importanti titoli nazionali e dalla bellissima Miss Motosprint 2024.

LUNEDI’ 1 APRILE

MACERATA – “MC Calling -Pasquetta Senza Rete” è il festival che andrà in scena lunedì 1 aprile, ai Giardini Diaz, in occasione della Giornata mondiale della consapevolezza sull’autismo che si celebra il 2 aprile. Organizzato e promosso dal progetto “Senza Rete” dell’Astuta Ability Academy, sotto la direzione artistica di Marco Cecchetti e con il patrocinio del Comune di Macerata, l’evento, presentato oggi in conferenza stampa, mira a proporre una nuova visione sul tema del Disturbo dello spettro autistico.

San Lorenzo in Campo – Torna come tradizione il lunedì di Pasqua a San Lorenzo in Campo una delle sagre più antiche delle Marche. Il 1° aprile il centro laurentino ospita la 66esima Sagra del Castagnolo. Il castagnolo al farro inoltre è stato il primo prodotto a dotarsi della denominazione “De.C.O”

Arriva il weekend pasquale e il bynight si allunga fino al 1 aprile. Tanti gli ospiti. Il 30 marzo c’è Grignani al Mamamia di Senigallia

VENERDI’ 29 MARZO

Alla Serra di Civitanova stasera “A lighted evening”: cenetta musicata con Oriano e Alessandrino dj. Dopocena “Emozioni a 2000”. Resident dj Fabrizio Breviglieri. Domani “Good Times”, Oriano ed Alessandrino, con la cena divertente, dopocena in consolle dj Gianluca. J. Domenica Maracanà, special guest: Dj Federico Scavo. Lunedì the lunch show. Dj: Giò Brunetti. Voice: Stefano Sabatini.

Al Nyx di Ancona Unison, in music we trust. Line up: Ben Altrow – Davide Malatesta – Federico Rosa – Saverio Supplizi. Domani Afrocircus, la migliore musica afro in circolazione. Easter edition. Dj’s: Mastro – Alpha – Diego e Jack.

Al Sottovento di Numana il venerdì dedicato alle Ladies. Dj resident: Francesco Luv. Domani cena spettacolo e dopocena con lo staff Movimenti Notturni. Domenica invece aperitivo, cena e dopocena, balli latini e non solo con il team Kasino Latino.

SABATO 30 MARZO

Al Casacon di Sirolo Glitz e Glam Magic Dinner. Spettacolo di Danza Aerea e Pole Dance con Asile e Clarissa Remine performers. Domenica Easter Lunch.

Al Mamamia di Senigallia Gianluca Grignani in concerto. In the club 2024. Residui di rock’ n’ roll. Uno dei più eclettici artisti e cantautori italiani, è pronto a salire sul palcoscenico del Mamamia per un concerto da brividi. Domenica Random Easter Edition.

Ritorna al Brahma di Civitanova Vida Loca, l’appuntamento con la one night a base di reggaeton, hip hop, pop e dancehall più esclusiva d’Italia, por una noche mas caliente. Domenica Party Icona 2000. Guest Il Pagante.

Al Donoma di Civitanova special guest Rondo Da Sosa, giovane rapper milanese del quartiere di San Siro esponente della drill. Domenica party Senorita. La one night reggaeton, pop e latin house più calda del centro Italia.

Alla Baia Imperiale di Gabicce Mare Pasqua 2024. Guest Don Pero. Domenica Afroraduno di Pasqua.

Al Mia Clubbing di Porto Recanati “Babylon The Foolish Easter Party”, il party più colorato e pazzo di sempre.

Al BB Disco di Cupra Marittima Hola Chica, il party reggaeton e hip hop del sabato sera. Special guest: Leon, Ben Kim, Aron Reed. Domenica Hola Chica, easter edition. Closing party.

DOMENICA 31 MARZO

Sempre Il Pagante sarà lo special guest al Miù di Marotta, dove la notte si accenderà nei 4 ambienti musicali.

Al Miami di Monsano special guest dj Molella, la storia della musica dance.

Al Much More di Matelica guest of the night: Manuelito Hell Raton, imprenditore, gamer, rapper e produttore discografico. Con lui anche Nicola Pigini.

LUNEDI’ 1 APRILE

Lunedì alla Baita Solaria di Sassotetto, Sarnano Quota 1400 Pranzo spettacolo e dopo pranzo con i Rumba De Mar. Direzione artistica Aldo Ascani Coordinatore Emilio Batik.

Lunedì al Settepuntonove di Porto San Giorgio Pasquetta ed inaugurazione con i Mind Against.

