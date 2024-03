di Luca Patrassi

La variante al Prg per via Panfilo, torna all’attacco il consigliere comunale di Strada Comune Alberto Cicarè. «L’approvazione in Consiglio della variante urbanistica in via Panfilo è stata di nuovo rinviata, segno – rileva l’esponente dell’opposizione – delle difficoltà dell’amministrazione, che vuole fortemente questa operazione ma non riesce a portarla a termine. Qual è l’assetto delineato dal Prg per quest’area? Edificarla completamente, come si dice nelle premesse della delibera? Farci una strada? Cito testualmente: “la attuale variante si propone di dare completa attuazione al comparto in oggetto, incentivando l’attuazione delle previsioni a completamento dell’assetto già delineato dal Prg per l’intera area”. “Quest’area necessita evidentemente della realizzazione del collegamento viario, come peraltro individuato dal vigente Prg tra Via Panfilo e Via Due Fonti”».

Le considerazioni di Cicarè: « Primo inganno: il Prg in realtà caratterizza quest’area come destinata a verde pubblico. Sapete cosa prescrive l’art. 34 delle Nta del nostro Prg per il verde pubblico? Le Zone a verde pubblico sono destinate alla conservazione e alla creazione di parchi naturali e di giardini urbani e di quartiere, tali aree sono sottoposte a vincolo di carattere espropriativo. In tali Zone sono ammesse esclusivamente attrezzature di arredo per il gioco e il tempo libero, nonchè eventuali necessari spazi per la sosta pedonale. Su tali aree sono sottoposte a vincolo di carattere espropriativo c’è addirittura il grassetto. Allora se si vuole seguire il Prg perché il Comune non espropria quest’area e ci fa un parco pubblico, invece che continuare a edificarci sopra?».

Cicarè avanza delle ipotesi sulle motivazioni dell’accordo tra il Comune e il privato e aggiunge: «il secondo inganno è che il Comune con questa variante non fa neanche la strada, che era l’altro argomento che la giustificava. Infatti con l’emendamento presentato dal sindaco nel tentativo di rabbonire i residenti si dichiara espressamente quello che era già evidente, e cioè che la strada verrà fatta solo fino alle nuove abitazioni che verranno realizzate. Quindi, la delibera per queste e altre ragioni ha difetti di legittimità grossi come una casa (più grandi di quella che vogliono far costruire), a partire dalle motivazioni evidentemente illogiche e contraddittorie. E con il maldestro emendamento hanno peggiorato la situazione.. E questa volta la maggioranza non potrà dire che è colpa di chi c’era prima. Questa operazione è tutta frutto dell’amministrazione di centrodestra. Che se avesse a cuore le sorti del quartiere, ritirerebbe definitivamente la delibera mettendosi a ragionare con i residenti su quale potrebbe essere la destinazione di quell’area a beneficio di tutta la zona».