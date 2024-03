Mancava uno degli sport più legati alla tradizione nazionalpopolare, il ciclismo, alle tante collaborazioni che Fisiomed ha istituito con le realtà agonistiche del territorio. E il nuovo connubio con la società Civitanova Bike Academy non poteva aprirsi in modo migliore, perché domenica la corsa inaugurale della stagione 2024 Allievi ha visto trionfare proprio i baby della società civitanovese.

Con la coppa della 9° edizione del Memorial Giuliano Renzi in bella vista, ci si è ritrovati nella sala convegni della nuova sede Fisiomed a Sforzacosta per formalizzare la nuova partnership. Il gruppo medico diventa così sponsor ufficiale e medical partner. A spiegare l’accordo è stato l’amministratore Enrico Falistocco: «Per noi si tratta della prima volta con una società che opera nel mondo del ciclismo –ha affermato – e ne siamo particolarmente felici perché si tratta di un’associazione che opera bene e sul settore giovanile. E poi perché il ciclismo è una disciplina che è stata sempre seguita in Italia. Nell’ultimo periodo siamo entrati sempre di più nell’ambito sportivo, del resto una delle nostre finalità è fare prevenzione e lo sport è una modalità ulteriore per riuscirci».

Il presidente di Civitanova Bike Academy, Antonio De Angelis, ha aggiunto: «cercavamo un partner come Fisiomed perché siamo una realtà giovanissima, nata nel 2020, che è partita dal basso ma che ha ambizioni. Fisiomed è il partner perfetto. Potrà fornirci aiuto con i suoi specialisti nell’ambito della nutrizione assai importante nel ciclismo e nell’età della crescita per i nostri ragazzi, ma il gruppo medico ci supporterà anche ad esempio nelle tenere sotto controllo la salute dei nostri tesserati mediante le analisi del sangue ed altri esami».

L’allenatore del gruppo Allievi Roberto Schiavoni ha infine toccato aspetti più tecnici: «Noi abbiamo tre categorie, seguendo i piccoli dai 7 anni e passando dai Giovanissimi agli Esordienti fino agli Allievi. Oggi siamo con gli Allievi che si allenano quattro volte la settimana ed hanno vinto domenica a Sant’Elpidio a Mare. Scherzando era probabilmente meglio non arrivare davanti, perché adesso avremo tutti gli occhi addosso».

(Articolo promoredazionale)