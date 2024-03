«Sono 325 le famiglie con più di due figli che hanno ricevuto i voucher family da parte dell’Ufficio Servizi sociali del comune di Civitanova nell’ambito del progetto “Città con l’infanzia”. In tutto sono stati consegnati 749 buoni, del valore di circa 255 euro l’uno, per un totale di 190.732 euro». Ad affermarlo il Comune in una nota. «Serviranno per acquistare, a seconda delle esigenze di ogni famiglia, beni di prima necessità come, ad esempio, prodotti alimentari e farmaci, materiale scolastico, prodotti per l’igiene della casa e della persona», prosegue l’ente.

«I voucher family nascono nel 2018 dall’ idea dell’assessorato al Welfare di sostenere le molte famiglie mai prese in carico dai servizi che, pur avendo sempre provveduto autonomamente ai propri bisogni, trovano sollievo reale alle varie necessità con questa iniziativa specifica – fa sapere l’assessore ai servizi sociali Barbara Capponi – . In questi anni abbiamo ridistribuito alla cittadinanza quasi 800 mila euro solo con questa iniziativa, e abbiamo avuto grande riscontro positivo da parte dei beneficiari, avvicinandoli anche ad un Welfare che vuole prevenire le criticità e non solo risolvere le emergenze. Ringrazio gli uffici, sempre operativi e pronti ad ogni chiarimento, che consentono di svolgere sinergicamente un lavoro di ricaduta concreta sulle persone».

I voucher, già accreditati sulla tessera sanitaria dei beneficiari ed annunciati tramite messaggio sul cellulare, potranno essere utilizzati nei supermercati “Sì con te” (nei Comuni di Civitanova, Porto Sant’Elpidio e Potenza Picena), nei supermercati Conad di via Zavatti, via Vasco De Gama, via Giuseppe Saragat, via San Costantino; al Coal Market (via Giosuè Carducci), Coop market (via Ungaretti), al Tigre Supermercato (viale Vittorio Emanuele e via Marche), in tutte le farmacie comunali, nelle farmacie Angelini (piazza XX Settembre) e Alighieri (via Dante Alighieri), al Lidl Italia (via Silvio Pellico) e alla Parafarmacia interna al Conad (via San Costantino).