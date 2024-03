Il Centro per la famiglia, servizio promosso dall’assessorato alla Famiglia di Civitanova Marche e gestito dall’Asp Paolo Ricci all’interno del progetto “Civitanova città con l’infanzia”, prosegue con l’organizzazione degli incontri rivolti a tutti i neogenitori. Dopo il successo ottenuto con “Prepariamoci all’allattamento” condotto dall’ostetrica Mariagrazia Bianchimani, domani spazio a un focus sul tema: “La gestione delle emozioni prima e dopo il parto”, con la psicologa Rosalba Zannini del Consultorio familiare. L’incontro si svolgerà alle 10 nella sede dell’Asp “Paolo Ricci” in via Einaudi 144 a Civitanova.

«l periodo del post partum è particolarmente delicato – spiega l’assessora alla Famiglia Barbara Capponi – e va sostenuto in un’ottica di rete e con informazioni mirate. La genitorialità porta con sé molte aspettative e i nuovi ruoli, pur nella naturalezza della situazione, hanno necessità di tempo e modalità da scoprire. L’amministrazione vuole stare accanto alle famiglie anche in queste dinamiche, prevenendo anche difficoltà future di grandi e piccoli». Sarà possibile accogliere i vissuti che caratterizzano questo particolare periodo della vita durante uno spazio che sarà dedicato all’ascolto e alla condivisione delle emozioni. Obiettivo dello spazio “Dall’attesa al primo anno di vita” è quello di ricreare un luogo nel quale percepire comprensione, vicinanza e accoglienza. L’incontro è gratuito e l’iscrizione possibile inviando una email all’indirizzo: centro.famiglia@paoloricci.org. Per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero 0733 78361.